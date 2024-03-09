Лубінець закликав іноземних журналістів не висвітлювати події на ТОТ України, пов’язані із псевдовиборами

Про це він написав у телеграм.

"З 2014 року в Україні ворог намагається досягти своїх військових і політичних цілей, зокрема і за допомогою пропагандистських кампаній. Вони спрямовані не тільки на росіян, а й на українців і міжнародну аудиторію", - каже Лубінець.

За його словами, це загострюється напередодні псевдовиборів "президента" РФ на ТОТ.

Омбудсмен наголошує, що окупанти використовують свої пропагандистські медіа та "рупорів Кремля" для висвітлення цих "виборів", а також намагаються долучитися до іноземної журналістики. Їхньою метою є видимість законності не тільки для внутрішньої аудиторії, але й для громадян інших країн.

"Тому звертаюся до міжнародних партнерів та іноземних журналістів: не беріть участь у висвітленні подій на ТОТ України, пов’язаних із псевдовиборами", - підкреслив Лубінець.