"Вважаємо цю акцію інформаційно-психологічною операцією", - прем’єр про псевдовибори президента РФ на ТОТ
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що псевдовибори російського президента на тимчасово окупованих територіях є інформаційно-психологічною операцією
Про це він заявив на пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.
"Щодо псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України - вважаємо цю акцію інформаційно-психологічною операцією. З виборами, як раніше, так і цього року, ця операція нічого спільного не має", - підкреслив очільник уряду.
Він акцентував, що на незаконно організованих Росією виборах президента на ТОТ України не буде спостерігачів та можливості у людей вільно висловити свою позицію.
"Я впевнений, що світ не визнаватиме ні результатів, ні самого факту проведення таких псевдовиборів. Ми закликаємо всіх партнерів критикувати і заперечувати проти таких інформаційних спецоперацій на тимчасово-окупованих територіях України", - сказав Шмигаль.
- 4 березня стало відомо, що пенсіонерам, які мешкають на тимчасово окупованих територіях України, загарбники пропонують "гуманітарну допомогу" за голосування на псевдовиборах президента РФ.
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