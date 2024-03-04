"Вважаємо цю акцію інформаційно-психологічною операцією", - прем’єр про псевдовибори президента РФ на ТОТ

Про це він заявив на пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.

"Щодо псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України - вважаємо цю акцію інформаційно-психологічною операцією. З виборами, як раніше, так і цього року, ця операція нічого спільного не має", - підкреслив очільник уряду.

Він акцентував, що на незаконно організованих Росією виборах президента на ТОТ України не буде спостерігачів та можливості у людей вільно висловити свою позицію.

"Я впевнений, що світ не визнаватиме ні результатів, ні самого факту проведення таких псевдовиборів. Ми закликаємо всіх партнерів критикувати і заперечувати проти таких інформаційних спецоперацій на тимчасово-окупованих територіях України", - сказав Шмигаль.