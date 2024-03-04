Росіяни пропонують "гумдопомогу" пенсіонерам на ТОТ за голоси на псевдовиборах президента РФ, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"За участь у фарсі під назвою "вибори президента РФ" окупанти обіцяють пенсіонерам на тимчасово окупованих територіях 5 тис. рублів", - зазначають у ЦНС.

Загарбники здійснюють обхід помешкань українських пенсіонерів та пропонують "гуманітарну допомогу". Однак отримати її можна за умови заповнення виборчого бюлетеня. У повідомленні підкреслюють, що гроші окупанти видають навіть тим людям, які не мають російського паспорта.

"Такі дії направлені на завищення явки, що за задумом Кремля має легалізувати окупацію. Проте "вибори" як й окупація не будуть визнані світовою спільною які б дії не вчиняла Москва", - додали в ЦНС.