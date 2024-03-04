Росіяни пропонують "гумдопомогу" пенсіонерам на ТОТ за голоси на псевдовиборах президента РФ, - Спротив
Пенсіонерам, які мешкають на тимчасово окупованих територіях України, загарбники пропонують "гуманітарну допомогу" за голосування на псевдовиборах президента РФ
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"За участь у фарсі під назвою "вибори президента РФ" окупанти обіцяють пенсіонерам на тимчасово окупованих територіях 5 тис. рублів", - зазначають у ЦНС.
Загарбники здійснюють обхід помешкань українських пенсіонерів та пропонують "гуманітарну допомогу". Однак отримати її можна за умови заповнення виборчого бюлетеня. У повідомленні підкреслюють, що гроші окупанти видають навіть тим людям, які не мають російського паспорта.
"Такі дії направлені на завищення явки, що за задумом Кремля має легалізувати окупацію. Проте "вибори" як й окупація не будуть визнані світовою спільною які б дії не вчиняла Москва", - додали в ЦНС.
- 4 лютого стало вдіомо, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях готують "спостерігачів" серед студентів, які займатимуться організацією фальсифікацій результатів на президентських виборах.
- 19 лютого повідомлялось, що перед "виборами" президента РФ росіяни на тимчасово окупованих територіях України проводять обхід будинків з метою агітувати населення за участь у псевдовиборах та фіксувати, у яких помешканнях живуть люди.
- 19 лютого стало відомо, що Кремль відрядив на тимчасово окуповані території України спеціально підготовлені загони, які куруватимуть фальсифікаціями та стежитимуть за роботою так званих виборчих комісій, аби створити фейкову картинку підтримки Путіна.
- 20 лютого у Брюсселі речник ЄС Пітер Стано заявив, що Євросоюз не визнає результати президентських псевдовиборів Путіна на тимчасово окупованих територіях України.
- 27 лютого стало відомо, що загарбники на тимчасово окупованих територіях України фіксуватимуть явку на "виборах" президента Росії завдяки відеоспостереженню з системою розпізнавання облич.
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