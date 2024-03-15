Лубінець закликав Міжнародну федерацію Червоного хреста провести розслідування діяльності товариства в РФ

Про це він повідомив у телеграм.

Нещодавно в мережі з’явилася інформація, що президент російського Червоного Хреста (РЧХ) має відношення до пропутінської "патріотичної" організації, а працівники РЧХ розповідають про неможливість миру з "українськими нацистами"”, пише омбудсмен. За його словами, РЧХ бере учать у військових зборах та навчаннях для дітей, де розповсюджується ідеологія продовження війни проти України, використовуються символи агресії "Z".

"Ймовірно йдеться і про те, що РФ має за мету, щоб на ТОТ України працювали нові організації РЧХ, які фінансуватимуться з Росії. Це вчергове доводить, що окупанти готові у своїх політичних і військових цілях використовувати навіть світове ім’я гуманітарної організації!" - наголосив уповноважений з прав людини.

Лубінець направив лист до Міжнародної Федерації Червоного Хреста і Червоного Півмісяця з такими вимогами:

Такі дії були публічно засуджені. Було проведене прозоре розслідування дій Російського Червоного Хреста. На час проведення розслідування було призупинене членство та участь РЧХ у співтоваристві. У разі, якщо розслідування підтвердить наявні дані, необхідно вимагати, щоб організацію виключили з федерації.

Він нагадав, що РЧХ є частиною Міжнародної Федерації Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, тому повинен відповідати місії та принципам руху, зокрема принципу "нейтральності".

"Росія не може спекулювати та використовувати ім’я гуманітарної організації для злочинних намірів! Сподіваюся на миттєву публічну реакцію МФЧХ!" - резюмував омбудсмен.