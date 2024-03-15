Лубінець закликав Міжнародну федерацію Червоного хреста провести розслідування діяльності товариства в РФ
Омбудсман Дмитро Лубінець направив лист до Міжнародної Федерації Червоного Хреста і Червоного Півмісяця з проханням провести розслідування діяльності товариства в РФ
Про це він повідомив у телеграм.
Нещодавно в мережі з’явилася інформація, що президент російського Червоного Хреста (РЧХ) має відношення до пропутінської "патріотичної" організації, а працівники РЧХ розповідають про неможливість миру з "українськими нацистами"”, пише омбудсмен. За його словами, РЧХ бере учать у військових зборах та навчаннях для дітей, де розповсюджується ідеологія продовження війни проти України, використовуються символи агресії "Z".
"Ймовірно йдеться і про те, що РФ має за мету, щоб на ТОТ України працювали нові організації РЧХ, які фінансуватимуться з Росії. Це вчергове доводить, що окупанти готові у своїх політичних і військових цілях використовувати навіть світове ім’я гуманітарної організації!" - наголосив уповноважений з прав людини.
Лубінець направив лист до Міжнародної Федерації Червоного Хреста і Червоного Півмісяця з такими вимогами:
- Такі дії були публічно засуджені.
- Було проведене прозоре розслідування дій Російського Червоного Хреста.
- На час проведення розслідування було призупинене членство та участь РЧХ у співтоваристві.
- У разі, якщо розслідування підтвердить наявні дані, необхідно вимагати, щоб організацію виключили з федерації.
Він нагадав, що РЧХ є частиною Міжнародної Федерації Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, тому повинен відповідати місії та принципам руху, зокрема принципу "нейтральності".
"Росія не може спекулювати та використовувати ім’я гуманітарної організації для злочинних намірів! Сподіваюся на миттєву публічну реакцію МФЧХ!" - резюмував омбудсмен.
- Віцепрезидент Товариства Червоного Хреста України Павло Розенко переконаний, що представники Червоного Хреста Білорусі, які причетні до незаконної депортації українських дітей, будуть відповідати перед судом за свої злочини.
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