Лубінець звернувся до Червоного Хреста, аби він допоміг передати родинам тіла страчених росіянами у Бердянську підлітків

Про це він повідомив у Telegram.

Лубінець зазначив, що міжнародне гуманітарне право та Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року передбачають, що сторони в конфлікті повинні сприяти поверненню останків, якщо цього вимагає протилежна сторона або родичі загиблого.

"Я звернувся до МКЧХ з вимогою, аби вони виконали свій мандат і надали можливість родинам поховати своїх дітей. Адже МКЧХ - це єдина міжнародна організація, яка має право доступу до ТОТ України. Саме на них покладені зобов'язання стосовно репатріації тіл та врегулювання таких ситуацій", - написав Лубінець.

Омбудсман наголосив, що російська сторона відмовляється повернути тіла загиблих Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова їхнім батькам або українській стороні та збирається таємно поховати їхні тіла.

"Безкарність Росії та бездіяльність відповідальних міжнародних організацій призвели до того, що окупанти не тільки не відпустили хлопців з окупації, а й всупереч всім нормам, вбили їх! А тепер не дають їх гідно поховати", - додав Дмитро Лубінець.

Про Тиграна Оганнісяна та Микиту Хаганова

Окупаційний голова Запорізької області Володимир Рогов 24 червня 2023 року заявив, що у Бердянську було вбито двох неповнолітніх українських партизанів.

Також ЗМІ публікувало відеоповідомлення, на якому Тигран з автоматом у руках прощається перед загибеллю. "Це смерть пацани, прощавайте. Слава Україні", - сказав він. У цьому ж відео Тигран каже, що вбив або ж поранив щонайменше 2 окупантів.

Ще у ніч на 30 вересня 2022 року окупанти викрали 16-річного Тиграна Оганнісяна, який мешкав із бабусею в окупованому Бердянську. Того ж дня з обшуком прийшли до 16-річного Микити Ханганова. Після звільнення Тигран розповів, що під час арешту зазнав катувань струмом, допитів та імітації розстрілу.

З того часу окупанти регулярно допитували Тиграна і Микиту, а в їхніх оселях влаштовували обшуки. Дітей зобов’язали щоденно відмічатися в поліцейському відділку.

У червні Європарламент ухвалив резолюцію з вимогою припинити переслідувати Тиграна Оганнісяна та Микиту Ханганова, а також випустити їх на підконтрольну Україні територію.