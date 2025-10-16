Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Людей, на чий захист ми сподівались 24 лютого 2022 року, не було в місті, - ексмер Херсона Миколаєнко
Ексклюзив

Людей, на чий захист ми сподівались 24 лютого 2022 року, не було в місті, - ексмер Херсона Миколаєнко

Євген Козярін
16 жовтня, 2025 четвер
15:30
Війна з Росією Володимир Миколаєнко

Станом на 24 лютого 2022 року, в Херсоні не було жодних правоохоронців, залишилась виключно патрульна поліція

Зміст

Про це розповів у інтерв'ю Еспресо колишній міський голова Херсона Володимир Миколаєнко, який понад три роки провів в полоні росіян.

"Я уже на той час не був при владі, я був звичайним пенсіонером. І я відчував, як я думаю, що і практично вся країна відчувала, що війна все ж таки буде. Чи думав хтось, що вона буде така повномасштабна, як зараз? Чи вона буде така от, як була 14-го року? Чи звідкіля піде наступ на Україну? Не було розуміння цього", - сказав він.

Миколаєнко наголосив, що він людина не військова, але те, що буде війна, це було в повітрі.

"Тому я особисто спілкувався з нашими військовими, з обласним військовим комісаром. Буквально напередодні 23-го числа я питав, що робити мені, от як людині, як чоловіку, що мені робити, якщо завтра війна. Так просто співпало. Він мене переконував, що ніякої війни не буде, ви тут не нагнітайте, як він казав там, не треба підбурювати населення, війни не буде, все буде добре. І потім я, зрештою, вичавив з нього такі слова, мовляв, "якщо почнеться війна, приходь до нас у військкомат, я там тобі дам можливість захищати Батьківщину", - розповів ексмер.

Він розказав, що сталося так, що 24.02.22 була війна і він прийшов у військкомат до нього зранку, а той його не прийняв. 

"Він почав ховатися від мене. Мені так і сказав черговий: "Володимир Васильович, він ховається від вас. Якщо ви хочете боронити, йдіть в міський військкомат і там збираються люди, які готові боронити Херсон. Я прийшов, і там дійсно приходили, дуже багато. Я прийшов і мені сказали: "Збирай речі, на 12:00 повертайся". Я прийшов, там було дуже багато людей. Я розумію, що це були добровольці. Мені сумно визнавати, що по великому рахунку, тих людей, на яких ми сподівались, на їхній захист, їх не було в місті", - сказав Миколаєнко.

Ексмер наголосив, що не було жодних правоохоронців, залишилась виключно патрульна поліція. 

"Вона ще числа до 27-28 була. 27 я бачив дві автівки патрульної поліції, які переміщались по місту. А так, всі ті, хто повішав на себе гасла "слугувати та захищати", то було питання: кому вони слугують, де вони нас захищають, кого захищають? В місті їх не було", - підсумував він.

17:53
Трамп і Путін
Трамп проведе телефонну розмову з Путіним напередодні зустрічі із Зеленським, - Axios
17:34
Пресреліз
Костянтин Жеваго
Апеляційна палата ВАКС порушила міжнародні зобов’язання України та право Костянтина Жеваго на захист, - адвокати
17:27
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:20
Ексклюзив
Дональд Трамп
Це гра слів: голова Громадської ліги "Україна-НАТО" про заяву Трампа щодо наступу ЗСУ
17:00
центр для неповнолітніх біженців у Дубліні
У Дубліні в центрі для неповнолітніх біженців вбили українського підлітка: поліція з’ясовує обставини трагедії
16:58
Огляд
Папа, який будував мости між народами: 47 років тому понтифіком обрали Івана Павла ІІ
16:55
Генштаб, фронт, ЗСУ, Сили оборони
З початку доби на фронті відбувся 61 бій, Сили оборони відбили 13 атак на Покровському напрямку
16:34
Оновлено
наслідки російських ударів по об'єктах енергетики
У Києві та низці областей діють аварійні відключення світла: ситуація в енергосистемі 16 жовтня
16:31
Ексклюзив
зерно-війна
Близько 90 країн світу купують у РФ вкрадене українське зерно, - заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Марчук
16:25
Інтерв’ю
Володимир Миколаєнко
"Корупція та політична боротьба": що хвилює ексмера Херсона Володимира Миколаєнка після повернення з полону
16:01
OPINION
Хамас розв'язав собі руки. Він почне нову війну
15:46
Виступ Дональда Трампа в Ер-Ріяді
Трамп створює фонд перемоги України, який фінансуватиметься за підтримки Китаю
15:14
ЗСУ, зброя
Шмигаль підсумував засідання у форматі "Рамштайн": що союзники передадуть Україні
15:00
Ексклюзив
Україна Польща
Польща намагається робити висновки з українського драматичного досвіду в економіці, - Пєхота
14:54
Куп'янськ
У Куп'янську залишається близько 600 людей, прямого доїзду у місто немає, — менеджер з евакуації "Елеос-Україна"
14:02
OPINION
Бензиновий колапс у Криму: удари по Феодосійській нафтобазі — обґрунтована військова стратегія ЗСУ
13:51
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Про Tomahawk можна говорити лише як про "пароль", - Безсмертний
13:29
Найскладніший опалювальний сезон для України: що говорять представники Укренерго, ЄС, ДТЕК та Нафтогазу
13:21
Ексклюзив
Володимир Миколаєнко у день звільнення з російського полону
"Це було дійсно свято": ексмер Херсона Миколаєнко про звільнення з полону
12:50
НПЗ у РФ
Сили оборони уразили Саратовський нафтопереробний завод
12:22
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росія посилює атаки на українські потяги, а Трамп каже, що Індія припинить купувати нафту в Росії. Акценти світових ЗМІ 16 жовтня
12:21
Аналітика
російські "зелені чоловічки" в Криму 2014 рік
Чи розбудять Європу "зелені чоловічки" та один професор
12:00
Ексклюзив
Польська економіка
Польська економіка непідготовлена до війни, - польський політик Пєхота
12:00
OPINION
Чому саме зараз раптом побачили паспорт Труханова?
11:59
Ольга Кобилинська
Зеленський призначив Ольгу Кобилинську військовим омбудсманом
11:45
Інтерв’ю
Яцек Пєхота
Я кожного разу при нагоді говорю, що поляки недооцінюють сьогоднішню Україну, - польський політик Пєхота
11:33
сили ППО
Сили ППО знешкодили 283 російських дронів і 5 ракет Х-59
10:50
Ексклюзив
Володимир Золкін
Впродовж усієї програми натякав, що нам потрібен закон, який буде регулювати питання цензури, - Чиченіна про нове шоу Золкіна
10:38
Володимир Зеленський
Путін глухий до всього, що говорить світ, - Зеленський заявив, що цієї ночі РФ била по Україні "шахедами" з касетними боєприпасами
10:37
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 16 жовтня: скільки коштує долар і євро
10:28
Ексклюзив
ЗСУ, Сили оборони
Для того, щоб йти в наступ, повинні бути виконані три умови, - військовий оглядач Пехньо про заяви Трампа
10:02
OPINION
Про Tomahawk, "останнє трампівське попередження" та вплив на хід війни
09:50
Оновлено
Генштаб, фронт
За минулу добу відбулося 184 бойові зіткнення, 56 - на Покровському напрямку
09:49
ФСБ
РФ перекинула у Маріуполь елітні підрозділи спецназу ФСБ і морської піхоти, - Андрющенко
09:43
Ексклюзив
Інтернаціональний легіон
Іноземні військові - це досить специфічний контингент, але вони дійсно рекси, - заступник командира 1-го інтернаціонального легіону Комарницький
09:30
PR
АТБ
АТБ посіла п'яте місце у ТОП-100 приватних платників податків 2025 року
09:01
Ексклюзив
Як зареєструвати народження дитини, шлюб чи смерть на ТОТ, - пояснила правозахисниця Денісова
08:53
Оновлено
Наслідки атаки РФ у Ніжині
Атака дронів і ракет у ніч на 16 жовтня: постраждала інфраструктура ДТЕК Нафтогаз, у Ніжині поранено трьох людей
08:38
Єрмак, Свириденко, Рубіо
Українська делегація у США побачилась з Рубіо: обговорили підготовку до зустрічі Зеленського й Трампа
08:03
OPINION
Про Труханова і майбутній рівень сепаратизму в Одесі
Більше новин
