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Ексклюзив

"Має діряве ППО й абсолютно беззахисна перед НАТО": експерт Притула про атаки території РФ

21 січня, 2024 неділя
18:42
Війна з Росією Росія безпілотник війна з росією нафта

Військовий експерт Михайло Притула наголосив, що через зосередження систем ППО на ТОТ України Росія стала беззахисною перед атаками українськими безпілотниками й озброєнням НАТО

Про це він розповів у етері Еспресо

"Тактика знищення інфраструктури є досить ефективною. Оскільки велика територія РФ являє собою велику логістику. Зокрема, дуже великі логістичні шляхи, розкидані промислові обʼєкти й тяжкий звʼязок між ними. Відповідно, це є слабким місцем Росії. З одного боку велика відстань між цими обʼєктами може ускладнювати атаки, втім і відновлювати ці обʼєкти теж не просто. Тому, наприклад, удар по порту Усть-Луга у РФ, який займається перевантаженням скрапленого газу, це хороший результат. Оскільки гасити газовий термінал дуже важко", - пояснив Притула.

Експерт зауважив, що вся система протиповітряної оборони РФ значно послаблена

"Атака по порту Усть-Луга - дуже серйозний удар для Росії. Не тільки тому, що безпілотники подолали змогли подолати таку велику відстань, а й тому, що в Росії фактично діряве ППО. Вся російська ППО зосереджена в Україні, а сама територія РФ виявляється не прикритою. І не лише проти безпілотників України, а й проти будь-якого озброєння НАТО. Тобто РФ сьогодні просто беззахисна. Саме такою Росію сьогодні виставляє Путін", - додав він.

  • У ніч з 20 на 21 січня російське міноборони заявило про атаку нібито українських БПЛА на три регіони РФ. У Тулі, Орлі та Смоленську прогриміли вибухи. У порту Усть-Луга Ленінградської області загорівся термінал газової компанії "Новатек", а українські спецслужби підтвердили атаку на військовий завод у Тулі, який виробляє зенітно-ракетні комплекси "Панцир-С" і "Панцир-С1"
Україна
Росія
російська армія
окуповані території
окупанти
безпілотник
НАТО
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