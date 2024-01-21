"Має діряве ППО й абсолютно беззахисна перед НАТО": експерт Притула про атаки території РФ

Про це він розповів у етері Еспресо

"Тактика знищення інфраструктури є досить ефективною. Оскільки велика територія РФ являє собою велику логістику. Зокрема, дуже великі логістичні шляхи, розкидані промислові обʼєкти й тяжкий звʼязок між ними. Відповідно, це є слабким місцем Росії. З одного боку велика відстань між цими обʼєктами може ускладнювати атаки, втім і відновлювати ці обʼєкти теж не просто. Тому, наприклад, удар по порту Усть-Луга у РФ, який займається перевантаженням скрапленого газу, це хороший результат. Оскільки гасити газовий термінал дуже важко", - пояснив Притула.

Експерт зауважив, що вся система протиповітряної оборони РФ значно послаблена

"Атака по порту Усть-Луга - дуже серйозний удар для Росії. Не тільки тому, що безпілотники подолали змогли подолати таку велику відстань, а й тому, що в Росії фактично діряве ППО. Вся російська ППО зосереджена в Україні, а сама територія РФ виявляється не прикритою. І не лише проти безпілотників України, а й проти будь-якого озброєння НАТО. Тобто РФ сьогодні просто беззахисна. Саме такою Росію сьогодні виставляє Путін", - додав він.