"Має стратегічне значення": партизани з "Атеш" влаштували диверсію на залізниці у Курській області
Українські партизани з "Атеш" здійснили диверсійну атаку на важливу для логістики російської армії залізничну лінію в Курській області
Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".
У результаті підриву агентами "Атеш" релейної шафи, розташованої на ключовому транспортному вузлі, порушено рух потягів на ділянці, що використовується для перевезення військової техніки та боєприпасів до зони бойових дій.
"Ця залізнична лінія має стратегічне значення, оскільки забезпечує постійне постачання російської армії на передовій", - йдеться у повідомленні.
За оцінками партизанів, пошкодження залізничної інфраструктури суттєво ускладнить логістичне забезпечення російських військ на Курському напрямку.
"Поки ЗС РФ продовжують почуватися в безпеці, ми продовжуємо завдавати ударів по їхній життєво важливій інфраструктурі", - додали в "Атеш".
- 27 вересня представники руху спротиву "Атеш" заявили, що російські окупанти продовжують підготовку до "стримування" українського десанту у Криму.
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