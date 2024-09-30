"Має стратегічне значення": партизани з "Атеш" влаштували диверсію на залізниці у Курській області

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

У результаті підриву агентами "Атеш" релейної шафи, розташованої на ключовому транспортному вузлі, порушено рух потягів на ділянці, що використовується для перевезення військової техніки та боєприпасів до зони бойових дій.

"Ця залізнична лінія має стратегічне значення, оскільки забезпечує постійне постачання російської армії на передовій", - йдеться у повідомленні.

За оцінками партизанів, пошкодження залізничної інфраструктури суттєво ускладнить логістичне забезпечення російських військ на Курському напрямку.

"Поки ЗС РФ продовжують почуватися в безпеці, ми продовжуємо завдавати ударів по їхній життєво важливій інфраструктурі", - додали в "Атеш".