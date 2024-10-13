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Маємо маневрувати й вести бойові дії, схожі на партизанські, - майор запасу НГУ Гетьман про Курську операцію

Марина Клюєва
13 жовтня, 2024 неділя
19:16
Війна з Росією Курська область

Майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман вважає, що українським військовим у Курській області потрібно маневрувати й уникати лобових зіткнень

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"На Курщині кратна перевага російських військ, але завдання тримати там якісь рубежі та "сражатись отважно", там такого завдання нема. Ми маємо маневрувати, ми маємо ухилятись від лобових ударів і зіткнень з російськими військами. Як казали кадирівці: "Ми хотіли дати їм відсіч, але вони нас обійшли", тобто ми маємо маневрувати та вести там бойові дії, щось схоже на партизанські дії для того, щоб тримати в напрузі російські війська і примушувати тримати там велику кількість власних військ на відміну від невеликої кількості наших. Тому всі ті позиції, де вони там просунулись, де вони не просунулись, ми все одно будемо маневрувати. Всю Курщину можна намалювати сірою зоною, якщо посилатися на мапу Deep State", - сказав він. 

Олексій Гетьман вважає, що Курська операція вже мала позитивний результат для України.

"Це наше завдання - примусити ворога, крім того, що ми багато чого досягли цією операцією - політичний, інформаційний вплив і так далі, багато чого позитивного вже є, але зараз уникати бойових зіткнень, якщо треба - відійти взагалі з території Російської Федерації, то можна і відійти, нічого страшного нема. Але давайте посилатися на командуючого Сирського, який сказав, що ці 50 тисяч, тут з ним можна погодитися, це відповідає дійсності в тому сенсі, що немає у росіян якихось резервів в тилу, які вони тримають, щоб, раптом треба буде, вони долучать якісь резерви. У них все, що є, все на лінії фронту, плюс ті, що вони кожен місяць поновлюють завдяки оцим контрактам, які підписують за 2, за 2,5 мільйона рублів російські ті, хто хоче воювати. Тому вони зняли ці війська, і це фактаж, вони зняли війська з лінії фронту, не з Покровського напрямку, не з Курахівського, з інших, але зняли, і інших можливостей у них немає, і це одна із цілей Курської операції, і вона працює", - додав майор запасу НГУ.

  • 12 жовтня, президент Володимир Зеленський поділився актуальною інформацією про ситуацію в Курській області, де російські терористи розпочали контрнаступальні дії.
Теги:
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
Військові новини
Курськ
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