"Тримаємо визначені рубежі": Зеленський розповів про ситуацію у Курській області
У суботу, 12 жовтня, президент Володимир Зеленський поділився актуальною інформацією про ситуацію у Курській області, де російські терористи розпочали контрнаступальні дії
Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.
За словами президента, він вже перебуває у Києві й провів зустріч з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.
"Доповідь щодо всіх напрямків на передовій і нашої Курської операції. Покровський напрямок – молодці. Кожен солдат, кожен сержант, кожен офіцер, який забезпечує захист наших позицій. Загалом Донеччина і Запорізький напрямок – це дуже складні умови, жорсткі дії ворога. Але стійкість наших підрозділів має вирішальне значення. Саме від нашої стійкості все залежить. Щодо Курської операції: були намагання Росії відтиснути наші позиції, але тримаємо визначені рубежі", - йдеться у заяві Зеленського.
Ситуація у Курській області. Що відомо станом на 12 жовтня
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія наразі перекинула в Курську область близько 50 тис. своїх військовослужбовців з інших напрямків.
У четвер, 10 жовтня, російські терористи продавили лівий фланг Сил оборони України у Курській області. Про це повідомили у DeepState.
Військовий історик Михайло Жирохов вважає, що росіянам буде важко втримати територію на Курщині.
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