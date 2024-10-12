"Тримаємо визначені рубежі": Зеленський розповів про ситуацію у Курській області

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

За словами президента, він вже перебуває у Києві й провів зустріч з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

"Доповідь щодо всіх напрямків на передовій і нашої Курської операції. Покровський напрямок – молодці. Кожен солдат, кожен сержант, кожен офіцер, який забезпечує захист наших позицій. Загалом Донеччина і Запорізький напрямок – це дуже складні умови, жорсткі дії ворога. Але стійкість наших підрозділів має вирішальне значення. Саме від нашої стійкості все залежить. Щодо Курської операції: були намагання Росії відтиснути наші позиції, але тримаємо визначені рубежі", - йдеться у заяві Зеленського.

Ситуація у Курській області. Що відомо станом на 12 жовтня

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія наразі перекинула в Курську область близько 50 тис. своїх військовослужбовців з інших напрямків.

У четвер, 10 жовтня, російські терористи продавили лівий фланг Сил оборони України у Курській області. Про це повідомили у DeepState.

Військовий історик Михайло Жирохов вважає, що росіянам буде важко втримати територію на Курщині.