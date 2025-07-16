"MAGA не голосувала за це": конгресвумен Грін розкритикувала ініціативу Трампа зі збільшення допомоги Україні

Свою позицію вона оприлюднила у соцмережі X.

"MAGA не голосувала за постачання зброї Україні", – написала Грін після оголошення Трампом нової угоди між США та НАТО, яка передбачає посилення військової підтримки Києва.

Політикиня також заявила, що MAGA обрав "припинення участі США у війнах за кордоном".