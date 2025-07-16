"MAGA не голосувала за це": конгресвумен Грін розкритикувала ініціативу Трампа зі збільшення допомоги Україні
Республіканська конгресвумен Мерджорі Тейлор Грін, одна з найвідоміших представниць руху MAGA (Make America Great Again), виступила проти рішення президента США Дональда Трампа збільшити військову допомогу Україні
Свою позицію вона оприлюднила у соцмережі X.
"MAGA не голосувала за постачання зброї Україні", – написала Грін після оголошення Трампом нової угоди між США та НАТО, яка передбачає посилення військової підтримки Києва.
Політикиня також заявила, що MAGA обрав "припинення участі США у війнах за кордоном".
- Напередодні Дональд Трамп під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте заявив про домовленості щодо постачання озброєння Україні.
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