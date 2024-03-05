МАГАТЕ від початку великої війни надало Україні обладнання для АЕС на €8,5 млн
Міжнародне агентство з атомної енергії після початку повномасштабного вторгнення РФ надало Україні обладнання для електростанцій на суму понад 8,5 млн євро
Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі під час засідання Ради керуючих МАГАТЕ у Відні, передає Укрінформ.
"З листопада 2023 року Агентство організувало п'ять постачань обладнання для ядерної та фізичної ядерної безпеки в Україну, в результаті чого загальна вартість поставок з початку війни сягнула понад 8,5 млн євро. Агентство, також продовжувало здійснювати свою програму медичної допомоги", - розповів він.
Водночас тривають дискусії щодо "визначення потреб у ліквідації наслідків затоплення в Херсонській області". МАГАТЕ також "підготувало пропозицію щодо першого етапу підтримки у сфері безпеки та захисту радіоактивних джерел в Україні".
Очільник МАГАТЕ констатував, що Хмельницька, Південноукраїнська та Рівненська атомні електростанції продовжують виробляти електроенергію для енергосистеми України. "За звітний період не було зафіксовано випадків, коли діючі АЕС були змушені зменшувати виробництво електроенергії через війну. Однак часті сигнали повітряної тривоги підкреслюють небезпечність військового конфлікту для ядерної безпеки та захищеності цих об'єктів", - сказав він.
За словами Гроссі, за останні три місяці ротації персоналу Агентства на всіх ядерних майданчиках були проведені за планом і без затримок. Загалом сьогодні на всіх п'яти АЕС в Україні було розгорнуто 98 місій у складі 131 співробітника МАГАТЕ в рамках постійної присутності.
- У вівторок, 5 березня, директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі планує зустрітись з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві, щоб "обговорити з ним деякі технічні моменти" щодо ситуації на Запорізькій атомній електростанції.
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