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МАГАТЕ заявило про удар безпілотника біля ЗАЕС, що сприяло погіршенню ситуації з ядерною безпекою

Світлана Кравченко
18 серпня, 2024 неділя
10:20
Війна з Росією ЗАЕС

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі 17 серпня заявив, що ситуація з ядерною безпекою на окупованій Запорізькій АЕС погіршується після удару безпілотника поблизу станції

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Про це йдеться у заяві на сайті МАГАТЕ.

Як зазначаться, на окупованій ЗАЕС представникам місії МАГАТЕ повідомили про удар безпілотника, який стався за охоронною зоною станції.

Безпілотник нібито вибухнув поблизу ставків для охолодження та приблизно за 100 метрів від Дніпровської лінії електропередачі - єдиної лінії 750 кіловольтів (кВ), що забезпечує енергопостачання ЗАЕС.

Повідомляється, що команда Агентства відвідала місце та помітила пошкодження, ймовірно, спричинені дроном, оснащеним вибухівкою. Там зазначили, що минулося без постраждалих і пошкоджень обладнання АЕС, проте удар стався по дорозі між двома головними воротами ЗАЕС.

Після цього Гроссі заявив про загрозу ядерній безпеці та закликав сторони дотримуватися п’яти конкретних принципів, встановлених для захисту ЗАЕС.

"Я залишаюся надзвичайно стурбованим і повторюю свій заклик до максимальної стриманості усіх сторін", - наголосив він.

  • 16 серпня, російська пропаганда почала просувати наратив, буцімто Україна готується обстріляти Запорізьку та Курську АЕС. У ЦПД заявили, що РФ може готувати теракт з ядерною провокацією.
Теги:
ядерна безпека
безпілотник
Запорізька область
Запорізька АЕС
ядерна небезпека
МАГАТЕ
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