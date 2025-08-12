Малюк: Для операції "Павутина" СБУ створила у Росії підприємство під прикриттям поряд із місцевим ФСБ

Про це голова СБУ Василь Малюк розповів в інтерв'ю телеканалу "Ми-Україна".

За його словами, для реалізації оперативного задуму СБУ створила залегендоване підприємство у Росії - логістичну компанію у Челябінську. Українські агенти орендували там офісне приміщення і склади, розташовані поруч із місцевим управлінням ФСБ.

Згодом вони придбали п’ять вантажних автомобілів, а наймані ними водії перевозили різні вантажі, щоб закріпити роботу під прикриттям.

Так у ворожий тил доставили 150 бойових FPV-дронів, а також будиночків, всередині яких до аеродромів доставляли їх. Як підкреслив Малюк, викликом було завезти до РФ підсанкційні товари, зокрема акумуляторні станції.

Як підкреслив Малюк, під час спецоперації СБУ довелося постійно вирішувати різнопланові завдання, у тому числі організувати завезення до РФ підсанкційних товарів, зокрема акумуляторних станцій. Тут в нагоді став успішний досвід спецслужби у боротьбі з транснаціональною злочинністю.

"Кожен з мисливських будиночків – повністю автономний. У них знаходилися батареї EcoFlow, сонячні батареї та інші групи товарів. Це давало можливість безперервно підживлювати дрони. Спецоперація могла відбутися і у прохолодну пору року, а там температура іноді падає нижче мінус 40 градусів. Тож дрон мав бути повністю заряджений. Але це водночас завдавало додаткові труднощі, аби завезти ці будиночки на територію РФ. Ми пройшли «сім кіл пекла», щоб досягти результату", – наголосив очільник СБУ.

Він також розповів, що коли водії вантажівок виїхали до визначених аеродромів, українські агенти вже покинули територію Росії.

За словами Малюка, підготовка до спецоперації відбувалася в режимі суворої секретності – про деталізований план знало лише кілька осіб. У визначений день на пункті бойового управління зібрались кращі оператори дронів ЦСО "А" СБУ і взялися до реалізації задуму.

"На зв’язку з нами весь час був президент. Він багаторазово до цього теж цікавився окремими деталями і десь, скажу відверто, прискорював. Оскільки в нього управлінська діяльність така, як кажуть, "не відкладай на завтра те, що можеш зробити сьогодні". А він працює так, що "зроби це вчора" взагалі", – розповів голова СБУ.

Що відомо про операцію СБУ "Павутина"

1 червня 2025 року Служба безпеки України провела велику операцію під назвою "Павутина" зі знищення російської бомбардувальної авіації. Відомо про ураження 40 літаків.

Як деталізували у Службі безпеки України, орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена у результаті спецоперації "Павутина", становить 7 мільярдів доларів.

Своєю чергою російське міністерство оборони наголосило, що на військових аеродромах в Іванівській, Рязанській та Амурській областях "всі терористичні атаки були відбиті".

Президент України Володимир Зеленський подякував голові СБУ Василю Малюку за результат операції. Він повідомив, що "офіс" операції СБУ на території Росії розташовувався безпосередньо поруч з управлінням ФСБ Росії в одній з областей. Загалом в операції було використано 117 дронів.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко згодом повідомив, що в рамках масштабної спецоперації СБУ було знищено мінімум 13 російських літаків, і ще більше пошкоджено.