Масована атака РФ: сили ППО знищили 89 "шахедів" і ракету Х-59
У ніч проти 31 липня російська окупаційна армія атакувала територію України 89 "шахедами" та керованою ракетою Х-59. Українська ППО знищила усі ворожі цілі
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Зазначається, що окупанти запустили керовану авіаційну ракету Х-59 із повітряного простору тимчасово окупованої Херсонщини, а також 89 ударних БПЛА типу Shahed із районів Єйська, Сещі, Курська та Приморсько-Ахтарська.
Основним напрямком удару була Київська область. Це була одна із наймасованіших атак ударних дронів.
"Із 89 ударних БПЛА Shahed-131/136, виявлених радіолокаційними підрозділами Повітряних Сил, збито усі 89!" - повідомив Олещук.
- Ввечері вівторка, 30 липня, російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" для обстрілу України, також оголошували балістичну загрозу. Більше про атаку читайте тут!
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