Масована атака РФ: сили ППО знищили 89 "шахедів" і ракету Х-59

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Зазначається, що окупанти запустили керовану авіаційну ракету Х-59 із повітряного простору тимчасово окупованої Херсонщини, а також 89 ударних БПЛА типу Shahed із районів Єйська, Сещі, Курська та Приморсько-Ахтарська.

Основним напрямком удару була Київська область. Це була одна із наймасованіших атак ударних дронів.

"Із 89 ударних БПЛА Shahed-131/136, виявлених радіолокаційними підрозділами Повітряних Сил, збито усі 89!" - повідомив Олещук.