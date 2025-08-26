"Масштаб, якого ми раніше не бачили": експерт ООН про замінованість територій України

Про це пише The Guardian.

Серед "подарунків" окупантів — великі протитанкові чи протитранспортні міни з натискною пластиною, які містять багато вибухівки (5–10 кг) та спрацьовують під вагою важкої техніки, такої як автомобілі, танки чи військові вантажівки.

"Також залишилася величезна кількість нерозірваних снарядів, ракет, гранат і мінометів після боїв, особливо у буферній зоні, де артилерія має приблизно 20 миль дальності", — зазначає Хеслоп.

"Під час розмінування ми стикаємося з рівнем складності та масштабом, якого раніше просто не бачили", - додав він.

Видання наводить дані ДСНС України, відповідно до яких з початку повномасштабного вторгнення РФ трохи менш як 1 тис. людей отримали поранення та 359 загинули внаслідок підриву мін і вибухонебезпечних залишків війни, серед них щонайменше 18 дітей.

ЗМІ наголошує: коли бойові дії припиняться, існуватиме невидима небезпека, яка триватиме набагато довше, – міни.