"Масштаб, якого ми раніше не бачили": експерт ООН про замінованість територій України
Експерт ООН із питань розмінування Пол Хеслоп заявив, що на території України вже розкидано понад 1 млн мін, а армія РФ масово замінувала регіони під час відступу
Про це пише The Guardian.
Серед "подарунків" окупантів — великі протитанкові чи протитранспортні міни з натискною пластиною, які містять багато вибухівки (5–10 кг) та спрацьовують під вагою важкої техніки, такої як автомобілі, танки чи військові вантажівки.
"Також залишилася величезна кількість нерозірваних снарядів, ракет, гранат і мінометів після боїв, особливо у буферній зоні, де артилерія має приблизно 20 миль дальності", — зазначає Хеслоп.
"Під час розмінування ми стикаємося з рівнем складності та масштабом, якого раніше просто не бачили", - додав він.
Видання наводить дані ДСНС України, відповідно до яких з початку повномасштабного вторгнення РФ трохи менш як 1 тис. людей отримали поранення та 359 загинули внаслідок підриву мін і вибухонебезпечних залишків війни, серед них щонайменше 18 дітей.
ЗМІ наголошує: коли бойові дії припиняться, існуватиме невидима небезпека, яка триватиме набагато довше, – міни.
- У березні в уряді казали, що потенційно замінованими залишаються 23% територій України.
