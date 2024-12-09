Маю обґрунтований сумнів, що ми зможемо втримати контроль у районі Курахового, - полковник ЗСУ Селезньов
Владислав Селезньов, військовий експерт, полковник ЗСУ, речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017), зазначив, що українські оборонці біля Курахового тримають вузьку ділянку фронту, яка щільно прострілюється ворогом. Відстань від передових загонів армії РФ до траси, яка проходить через Курахове та з'єднує Запоріжжя з Донецьком, складає приблизно 1,5 км
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Якщо подивитися мапу Deep State, населений пункт Старі Терни у західній частині Курахівського водосховища вже перебуває під контролем російської армії. Відстань від передових загонів окупантів до траси, яка проходить через Курахове та з'єднує Запоріжжя з Донецьком, складає приблизно 1,5 км. Тобто ворожі FPV-дрони, міномети, артилерійські системи повність прострілюють всю цю трасу, відповідно, в таких умовах вкрай важко забезпечувати стабільну логістику нашого гарнізону у Кураховому", - пояснив військовий експерт.
За його словами, динаміка на цій ділянці фронту має загрозливий характер. А як швидко ворог зможе просуватися вперед, буде залежати від ефективності дій українських підрозділів в рамках маневрової оборони.
"Чи зможемо ми втримати під контролем ситуацію в районі Курахового, я маю абсолютно обґрунтований сумнів. А щоб у тому переконатися, достатньо відкрити ту ж саму папу Deep State – вузька ділянка фронту, яку боронять наші Сили оборони, ця ділянка щільно прострілюється ворожою артилерією, також вона вразлива до впливу КАБів. Тому вважати, що ми зможемо в осяжній перспективі далі тримати під контролем цю ділянку фронту, мабуть, про це буде недоречно говорити. Я сподіваюся, що в рамках маневрової оборони, ар'єргардних боїв нам вдасться вивести наш особовий склад, який діяв в обороні цих рубежів та позицій, а також врятувати техніку та обладнання", - зауважив полковник ЗСУ.
Селезньов додав, що ситуація, яка склалася в районі Курахового, – наслідок певних дій, не завжди раціональних, окремих військових керівників, які організовували проведення оборонних дій на цій ділянці фронту. Зараз ми пожинаємо наслідки такого рівня діяльності. Відповідно, маємо досліджувати такі негативні явища, аби в перспективі їх не повторювати.
- 6 грудня Єгор Фірсов, військовослужбовець 109-го батальйону ЗСУ в етері Еспресо сказав, що на кону у нас можлива втрата п'яти міст, а найгарячішими точками у Донецькій області є Часів Яр, Мирноград, Покровськ, Курахове та Торецьк.
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