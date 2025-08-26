Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Медичні вакансії в бригаді "Азов": як медики рятують життя на фронті

Медичні вакансії в бригаді "Азов": як медики рятують життя на фронті

26 серпня, 2025 вiвторок
10:25
Війна з Росією

Медична служба в бригаді "Азов" — бойові медики, інструктори, лікарі, які щодня рятують поранених у найважчих умовах. Дізнайтеся, які є вакансії та що потрібно, аби приєднатися

Зміст

Медична служба в бригаді "Азов": робота, яка рятує життя

Війна не чекає на зручний момент. Коли бій триває, кожна секунда — вирішальна. Поранений боєць може вижити завдяки двом речам: підготовленому медику та злагодженій команді. 

Саме тому медичні вакансії у 12-й бригаді спеціального призначення "Азов" — не сприймається як робота для медиків, а можливість стати тим, хто щодня тримає лінію життя.

Особливості медичної служби Азову

Медична служба "Азову" працює там, де немає лікарняних стін і стерильних ламп. Діють сучасні військові протоколи, впроваджуються інноваційні підходи та навчають так, щоб у критичний момент руки діяли швидше, ніж думає голова.

Про рівень професійності свідчить і міжнародне визнання: у 2025 році бойовий медик бригади, Володимир Риженко ("Спрайт"), отримав премію "Найкращий європейський медик року" в категорії "Військова медицина" за унікальну операцію з переливання крові, скинутої дроном у зимових бойових умовах.

Медики рятують життя не лише на стабілізаційних пунктах, а й безпосередньо на полі бою. Тому вакансії медична служба в бригаді "Азов" завжди залишаються серед найважливіших — від бойових медиків до інструкторів з тактичної медицини.

Історія, що змінила правила гри

Того зимового дня підрозділ перебував під вогнем, а часу на евакуацію пораненого не було. Рішення — передати кров дроном, провести переливання прямо в польових умовах і стабілізувати стан бійця, поки тривав бій. Це була не просто медична операція — це була демонстрація того, що військова медицина "Азову" готова діяти там, де інші бачать лише неможливе.

Медик бригади "Азов" отримує нагороду як найкращий військовий медик Європи

Подібні історії стають реальністю завдяки підготовці, злагодженості команди та відданості справі. І кожен новий медик, який приходить сюди, стає частиною цієї системи.

Кого сьогодні шукає "Азов"

Азов шукає тих, хто має внутрішній зов не бути осторонь боротьби. Щоб приєднатися, важливі не лише диплом і досвід, а й готовність навчатися та працювати в екстремальних умовах. Перевагою буде:

  • освіта чи досвід роботи у медицині;
  • фізична та моральна витривалість;
  • готовність вчитися й відпрацьовувати нові навички разом із побратимами;
  • уміння діяти швидко, навіть коли довкола хаос;

В Азові навчаються всі — від новачків до лікарів з багаторічною практикою. Спецпідготовка є обов’язковою частиною служби.

Як стати частиною команди Азов

Щоб приєднатися до медичної служби "Азову" й подати заявку, перейдіть на сайт azov.org.ua. Після цього — відбір, навчання та робота у команді професіоналів, які працюють на передовій медицини.

 

Автор Роман Яворський
25 серпня, 2025 понедiлок
Десятки тисяч уже на фронті: що таке гвинтівка Sich, якою в українському війську замінюють "калаші"
танкер зі зрідженим вуглекислим газом
Автор Зіновія Воронович
26 серпня, 2025 вiвторок
Норвегія вперше у світі закачала вуглекислий газ на глибину 2,6 км під дном Північного моря: чому це важливо
Автор Ірена Моляр
23 серпня, 2025 субота
В арсеналі Росії є лише одна система ППО, яка може збивати балістику, - аналітик Бєлєсков
OPINION
"Реформа" Офісу президента: що в цих умовах зможуть змінити ветерани та військові?
11:53
Ексклюзив
Коаліція охочих
Уникнути провалу Будапештського меморандуму: експерт Самусь про варіанти безпекових гарантій для України
11:45
Збиті російські безпілотники
Російські дрони атакують цивільні автівки на трасі Херсон-Миколаїв, ОВА просить обирати інший маршрут
11:37
Ексклюзив
мобілізація в Україні
Конфлікти між громадянами та працівниками ТЦК - це ознака проваленої мобілізації, - ветеран Симороз
11:20
Збирала дані про оборонні установи: СБУ затримала агентку ФСБ, яка готувала російські обстріли у Києві
11:09
Українські прикордонники зірвали наступ армії РФ на Покровському напрямку й взяли в полон 9 окупантів
10:41
білоруські прикордонники
Цьогоріч з України до Білорусі намагались втекти 911 чоловіків, це вдвічі більше, ніж за минулі три роки, - "Слідство.Інфо"
10:34
Мігранти на кордоні Польщі з Білоруссю поранили польського солдата
10:31
OPINION
Українці значно більше віддають у польську державну казну, ніж отримують з неї
10:30
електроенергія
Споживання електроенергії зростає через хмарність: ситуація в енергосистемі 26 серпня
10:22
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 26 серпня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
10:19
Ексклюзив
Наталка Діденко
Якою буде погода у завершальний тиждень літа. Прогноз від Наталки Діденко
10:15
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Привласнили понад 200 млн рублів: ГУР з'ясувало, що росіяни масово влаштовують самостріли заради виплат
10:11
Трамп і Путін
Як заохочення до миру: Reuters пише, що США під час переговорів пропонували Росії енергетичні угоди
10:01
OPINION
Вічні перемовини: з Путіним ні про що домовитися неможливо
09:55
Огляд
світ, міжнародний огляд
Патова ситуація навколо зустрічі Путіна і Зеленського та нова надія у вигляді "Фламінго". Акценти світових ЗМІ 26 серпня
09:36
Starlink
У Польщі спростували інформацію, що вето Навроцького позбавляє Україну фінансування доступу до Starlink
09:13
ППО
За ніч ППО знешкодила 47 з 59 ворожих дронів
08:56
Ексклюзив
"Ми в шоці, доказів немає": Центр протидії корупції про справу детектива НАБУ
08:54
Оновлено
шахед
РФ атакувала Україну безпілотниками вночі та зранку 26 серпня: на Сумщині та Херсонщині є поранені
08:20
Оновлено
війна з Росією
Минулої доби на фронті відбулося 174 бої: найгарячіше на Покровському напрямку
08:03
OPINION
Турбулентність в елітах Росії. Що нам про це потрібно знати
07:37
Огляд
танкер зі зрідженим вуглекислим газом
Норвегія вперше у світі закачала вуглекислий газ на глибину 2,6 км під дном Північного моря: чому це важливо
07:29
Сибіга окреслив позицію України щодо гарантій безпеки під час розмови з Рубіо та європейськими дипломатами
07:02
втрати окупантів
За добу війни армія РФ втратила 4 танки, 33 артсистеми та 890 військових
06:21
Пентагон
Трамп заявив про намір змінити назву Пентагону на міністерство війни
05:42
прапор Росії
РФ виходить із конвенції про запобігання катуванням
00:50
Зеленський
Зеленський призначив нового посла України в Ісландії
00:28
"Виїхав не під час повномасштабної війни": Свириденко підтвердила, що її брат проживає за кордоном
2025, понедiлок
25 серпня
23:56
на фото: прапор Південно-Африканської Республіки
У ПАР застерегли жінок від пропозицій роботи в РФ, які поширюють у соцмережах
23:26
ЄС США
Адміністрація Трампа розглядає можливість запровадити санкції проти європейських посадовців, - Reuters
22:55
Трамп і Путін
Трамп каже, що обговорює з Путіним обмеження ядерних озброєнь
22:20
Ексклюзив
на фото: Андрій Іллєнко
"Сподіватися на це марно": Іллєнко про розміщення іноземного контингенту в Україні
22:18
Рамштайн
Наступне засідання "Рамштайну" відбудеться в Лондоні: у міноборони Німеччини озвучили дату
22:15
Ексклюзив
Кароль Навроцький
Це підготовка до атаки на уряд Туска: Магда про заяви та наміри президента Польщі Навроцького щодо України
21:49
Укрпошта біля вокзалу у Рівному
Укрпошта виставила на продаж нерухомість на понад 180 млн грн
21:03
Росіяни поширюють фейки про ЗСУ, які на ТОТ "скидають мʼякі заміновані іграшки", - ЦПД
20:30
Трамп
"Я не диктатор": Трамп каже, що для нього честь, коли його жартома називають президентом Європи
20:15
Оновлено
Володимир Зеленський і Кіт Келлог
"Обговорили, як можемо вплинути на росіян, змусити їх до реальних переговорів": Зеленський провів зустріч із Келлогом
20:00
OPINION
Більшість свідомих українських громадян – громадяни-самоучки
Більше новин
