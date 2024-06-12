Медведєв у День Росії опублікував фейк, в якому на карті Україна "в складі РФ"

Відео він поширив у своєму тг-каналі.

У ролику звучить гімн РФ і показано мапу Росії від Далекого Сходу до західних кордонів. При цьому у РФ з'явилися кордони з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Молдовою.

"З Днем Росії!" - підписав своє відеопривітання Медведєв.