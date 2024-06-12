Медведєв у День Росії опублікував фейк, в якому на карті Україна "в складі РФ"
Заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв у День Росії 12 червня виклав у мережі відеопривітання, в якому на карті територію України вписано в межі РФ
Відео він поширив у своєму тг-каналі.
У ролику звучить гімн РФ і показано мапу Росії від Далекого Сходу до західних кордонів. При цьому у РФ з'явилися кордони з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Молдовою.
"З Днем Росії!" - підписав своє відеопривітання Медведєв.
- Напередодні заступник голови радбезу РФ також заявив, що території по обидва береги Дніпра є історичними російськими землями.
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