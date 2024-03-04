Медведєв заявив, що території по обидва береги Дніпра – частина РФ, а Україна - це Росія
Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв стверджує, що території по обидва береги Дніпра є історичними російськими землями
Про це він сказав 4 березня на федеральному просвітницькому марафоні "Знання. Перші", передає "Лента.ру".
"Усім нашим противникам необхідно твердо і назавжди зрозуміти просту істину: території на обох берегах Дніпра - невіддільна частина російських стратегічних історичних кордонів", - заявив представник країни-агресорки.
За словами Медведєва, всі спроби насильно змінити кордони або відрізати їх – приречені.
При цьому заступник голови радбезу РФ заявив, що Україна згубна передусім для своїх громадян, і назвав її державою, що не відбулася.
"Колись один із колишніх керівників України сказав, що Україна – це не Росія. Ця концепція має зникнути назавжди. Україна – це, безумовно, Росія", - підкреслив Медведєв.
- Наприкінці 2023 року Медведєв заявив про намір РФ захопити Одесу, Дніпро, Харків, Миколаїв і Київ.
- А у січні Медведєв заявив, що приводом для війни є сам факт існування України незалежно від політичного режиму в ній.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.12 Купівля 38.12Продаж 38.65
- EUR Купівля 41.19Продаж 41.99
- Актуальне
- Важливе