Медведєв заявив, що території по обидва береги Дніпра – частина РФ, а Україна - це Росія

Про це він сказав 4 березня на федеральному просвітницькому марафоні "Знання. Перші", передає "Лента.ру".

"Усім нашим противникам необхідно твердо і назавжди зрозуміти просту істину: території на обох берегах Дніпра - невіддільна частина російських стратегічних історичних кордонів", - заявив представник країни-агресорки.

За словами Медведєва, всі спроби насильно змінити кордони або відрізати їх – приречені.

При цьому заступник голови радбезу РФ заявив, що Україна згубна передусім для своїх громадян, і назвав її державою, що не відбулася.

"Колись один із колишніх керівників України сказав, що Україна – це не Росія. Ця концепція має зникнути назавжди. Україна – це, безумовно, Росія", - підкреслив Медведєв.