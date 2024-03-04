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Війна з Росією: хроніка
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Медведєв заявив, що території по обидва береги Дніпра – частина РФ, а Україна - це Росія

4 березня, 2024 понедiлок
12:14
Війна з Росією Дмитро Медведєв

Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв стверджує, що території по обидва береги Дніпра є історичними російськими землями

Про це він сказав 4 березня на федеральному просвітницькому марафоні "Знання. Перші", передає "Лента.ру".

"Усім нашим противникам необхідно твердо і назавжди зрозуміти просту істину: території на обох берегах Дніпра - невіддільна частина російських стратегічних історичних кордонів", - заявив представник країни-агресорки.

За словами Медведєва, всі спроби насильно змінити кордони або відрізати їх – приречені.

При цьому заступник голови радбезу РФ заявив, що Україна згубна передусім для своїх громадян, і назвав її державою, що не відбулася.

"Колись один із колишніх керівників України сказав, що Україна – це не Росія. Ця концепція має зникнути назавжди. Україна – це, безумовно, Росія", - підкреслив Медведєв.

  • Наприкінці 2023 року Медведєв заявив про намір РФ захопити Одесу, Дніпро, Харків, Миколаїв і Київ.
  • А у січні Медведєв заявив, що приводом для війни є сам факт існування України незалежно від політичного режиму в ній.
Теги:
Україна
Росія
Дмитро Медведєв
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