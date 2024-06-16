"Мелоні говорила про збільшення військової допомоги Україні": журналістка Висоцька щодо заяви премʼєрки Італії

Про це вона розповіла в етері Еспресо

"Коли премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила про те, що Росію можуть змусити здатись, то очевидно, що вона мала на увазі збільшення військової допомоги Україні. Оскільки інакше Росію ніяк не змусять здатись. Примусити Росію здатись можна лише силовим шляхом. Сьогодні президент України Володимир Зеленський теж заявив, Саміт миру це добре, але є ще один шлях завершити цю війну - перемога на полі бою", - розповіла Висоцька.

Журналістка наголосила, що є очікування про збільшення військової допомоги Україні після Саміту миру

"Також Зеленський заявив, що зараз зброї, яку Захід надає Україні, недостатньо для того, щоб перемогти Росію на полі бою. Втім, є надія, що військова допомога Україні буде збільшуватись. Тому, вочевидь, пані Мелоні мала на увазі саме збільшення військової допомоги Україні", - додала вона.