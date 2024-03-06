Мета - посіяти паніку: російська пропаганда активізувала вкиди щодо нового наступу на Київ
У середу, 6 березня, стало відомо, що ворожа пропаганда активізувала вкиди щодо нового російського наступу на Київ
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
"Фіксуються чергові вкиди ворога про наступ на Київ і "вирубку лісів у Білорусі для цього", що поширюють також "українські блогери", які втекли з України", - пише ЦПД.
У Центрі наголошують, що інформація не відповідає дійсності.
"Вона вигадана і є складовою російської дезінформаційної кампанії, мета якої – посіяти паніку в Україні", - йдеться у повідомленні.
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