Мецола: підтримка України Євросоюзом - не альтруїзм, а відстоювання демократичного світопорядку
Президентка Європарламенту Роберта Мецола заявила, що підтримка України є справою захисту демократії у світі, а Росія натомість прагне не лише захопити Україну, а й зруйнувати демократичні цінності
Про це Мецола сказала на форумі в Нью-Йорку під час Генасамблеї ООН, передає Укрінформ.
"Це не той випадок, не прояв альтруїзму або гучних заяв. Ми стоїмо разом з Україною, тому що ми виступаємо за демократичний світовий порядок. Тому що ми розуміємо, - якщо би план Путіна захопити Київ виявився успішним, - він би не зупинився там. Його агресія була б продовжена, щоб зруйнувати цінності та системи, над будівництвом яких ми якими ми так довго і так напружено працювали. Ми знаємо, що ціна бездіяльності була б набагато вищою, Ми не маємо це прийняти, і не лише говорити про це, але й надати рішучу підтримку", - сказала Мецола.
Президентка Європарламенту наголосила, що ЄС повинен стояти з Україною стільки, скільки буде потрібно.
"Більше двох з половиною років Україна потребує нашої уваги зі зрозумілої причини. Ми розуміємо, що Україна бореться не лише за власне виживання, але за ті самі цінності та ідеї, які тримають нас разом як глобальні демократичні спільноти. Те, як ми відповідатимемо, - це лакмусовий тест нашого політичної покоління", - сказала Мецола.
Президентка Європарламенту додала, що демократичному світу не можна відвертатися від України, але водночас слід зробити все можливе для деескалації на Близькому Сході
"Ми завжди будемо просувати мир, і він має бути справедливим, - із гідністю і свободою. Ми можемо це зробити лише тоді, коли ми будемо робити це разом", - сказала Мецола.
- Раніше Європарламент закликав партнерів України негайно зняти обмеження на використання західної зброї по території РФ.
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