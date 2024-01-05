"Ми бавимось у дуже небезпечну гру з суспільством": генерал-майор СБУ Ягун про поточний стан мобілізації
Віктор Ягун, заступник Голови СБУ (2014-2015), генерал-майор запасу Служби безпеки України, вважає, що мобілізація має бути чітка і зрозуміла для всіх без виключень
Таку думку він висловив у етері Еспресо.
"Ми бавимось у дуже небезпечну гру з суспільством, тому що мобілізація – ключ виживання нашої країни. Я не хочу повторення 100-річної давнини, коли люди просто розійшлися, бо їм надоїло воювати. Нема такого поняття як справедливість. Справедливість – це лотерея. Мобілізація за лотереєю у США була введена ще під час Громадянської війни. Якщо я не помиляюся колишній міністр економіки запропонував проводити таку лотерею. І йому потім стільки всього розказали. А лотерея – це якраз може бути найбільшою справедливістю. Але у нас же почнуть говорити, що це неправильно, хай там десь у Штатах це проводять", - прокоментував генерал.
За його словами, немає ніякої справедливої мобілізації. Мобілізація має бути чітка і зрозуміла для всіх без виключень.
"Якщо людина не пройшла військово-лікарську комісію і не надала документи, що вона працює на оборону, не на економіку, все решта – відмовки. Мобілізація має бути тотальною або тотальною має бути перевірка хто і де перебуває. Я б взагалі позбавляв громадянства тих людей, які кажуть, що не хочуть воювати. Не хочеш виконувати свої обов'язки, то які можуть бути у тебе права", - наголосив Віктор Ягун.
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