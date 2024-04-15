"Ми дуже багато часу втратили": майор ЗСУ Кудряшов щодо закону про мобілізацію
Родіон Кудряшов, майор ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБ ЗСУ, вважає, що українські парламентарі мали б прийняти закон про мобілізацію на другий чи третій місяці після широкомасштабного вторгнення РФ на територію України
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Щодо мобілізації, то, по-перше, це довгоочікуваний закон для ЗСУ. Я не маю права цього не сказати, але цей закон мав би бути проголосований на другий чи третій місяці після початку широкомасштабного вторгнення. Це є об'єктивною правдою. На сьогодні наші парламентарі, м'яко кажучи, не допрацювали, ми дуже багато часу у цьому форматі втратили. Слід сказати, що ці всі заходи не збільшать мобілізацію на 100% і не покажуть результат одномоментно. Сьогодні це вибудування певної концепції", - зауважив Родіон Кудряшов.
За його словами, є об'єктивні причини, які зазначив головнокомандувач Сирський, чому тема демобілізації поставлена на паузу, - нема резервів, щоб планувати ротацію, і це є абсолютною правдою. Сьогодні резерви застосовуються як пожежні команди. Також ще треба визначити формулу, коли військовослужбовець зможе звільнитися, чи то буде 3 роки, чи 18 місяців безперервного виконання бойового завдання.
"Чекаємо підписання президентом довгоочікуваного закону про мобілізацію. Бригадам, ЗСУ, народу України сьогодні потрібні війська, як резерви, так і комплектація бригад та ротація. Ми заморилися, але розуміємо, що нас поки що міняти ні на кого. Нарешті закінчилася довгоочікувана "робота" від парламентарів і я впевнений, що ми зможемо збирати резерви та ротувати військових, у тому числі таких, як я, які з 2022 року безперервно служать у ЗСУ", - підкреслив заступник командира 3-ї ОШБ ЗСУ.
- Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 11 квітня ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому. За це віддали свої голоси 283 нардепи.
- 14 квітня заступник очільника Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що Зеленський підпише закон про мобілізацію після його перевірки Офісом президента на відповідність Конституції.
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