Зеленський підпише новий закон про мобілізацію протягом двох тижнів
Заступник очільника Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що Зеленський підпише закон про мобілізацію після його перевірки Офісом президента на відповідність Конституції
Про це він заявив у етері телемарафону "Єдині новини"
За його словами, наразі в Раді не зареєстровано жодних постанов, які б блокували підписання ухвалених змін до закону про мобілізацію. Отже, протягом двох тижнів, після того, як Зеленський підпише закон, документ набуде чинності.
"Ми чекаємо ще один день ці постанови. За два попередні дні їх не було. І це добрий знак. Я думаю, що з понеділка спікер зможе його підписати, направити на підпис президенту. У президента буде два тижні, і я думаю, він затягувати не буде", - заявив він.
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Корнієнко додав, що перед підписанням закону Офіс Президента перевірятиме його на відповідність до Конституції, після чого його підпише Президент.
"Оптимістично, за наступні два тижні його буде опубліковано і він набуде чинності, а далі потрібно відраховувати певні строки, тому що частина норм одразу діє, а деякі - за місяць", - пояснив заступник очільника Верховної Ради.
- Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 11 квітня ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому. За це віддали свої голоси 283 нардепи.
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