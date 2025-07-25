"Ми готуємо більше неприємностей для ворога": Зеленський провів Ставку та обговорив майбутні виклики перед Україною

Про це він повідомив у вечірньому зверненні.

"Провів сьогодні Ставку. Були доповіді наших розвідок – Служби зовнішньої розвідки України та ГУР – про виклики, які є на літо – осінь, про наміри Росії. Ми детально говорили, на які загрози треба відповідати", - сказав Зеленський.

Президент повідомив, що на Ставці заслухав доповідь Головкома Олександра Сирського про оперативну ситуацію на фронті, і підкреслив, що найбільша увага приділяється передусім Покровському напрямку та продовженню дій у прикордонних районах Сумщини.

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"Міністр оборони доповів щодо надходження допомоги від наших партнерів – ми забезпечуємо надійний рух зброї для українських воїнів. Я доручив готувати Технологічну Ставку - і саме щодо дронів. Є затверджений план - вийти на кількість 500–1000 перехоплювачів на добу, це дуже непросто. На добу у визначений термін, і це персональна відповідальність усіх залучених наших посадовців", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що комунікація з партнерами триває, аби цього літа не втратити жодного дня для посилення тиску на Росію. Він висловив вдячність європейським лідерам та США за незмінний тиск на агресора і повідомив, що Україна готує більше неприємностей для ворога.