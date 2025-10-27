Ми колись як Франкенштейна виростили цей псевдо "одін народ", який тепер вважає себе вищим за нас, - перекладач Морозов

Таку думку висловив співак, композитор, перекладач Віктор Морозов у проєкті "Європейці" із Лесею Вакулюк на Еспресо.

"Це (українська мова, - ред.) наша душа, наш корінь, те, що нас зв'язує з минулими століттями, навіть тисячоліттями, те, що нас тримає на цій землі і по всьому світу. Може, в дитинстві когось іншою мовою вчили і не знайомили з нашою культурою, з нашою спадщиною, але дуже багато людей починають, навіть супротив війни, все-таки відчувають, що вони не мають нічого спільного з нашими ворогами зі сходу, що ми маємо свій шлях пройти", - вважає він.

Віктор Морозов наголосив, що українці та росіяни абсолютно не є одним народом.

"Ми - зовсім інша нація, зовсім інша культура, зовсім інші корені. Ми просто колись, на жаль, як Франкенштейна фактично виростили цей псевдо "одін народ", який тепер вважає себе вищим за нас, а насправді то породження, наше породження. Культура бралась з Києво-Могилянської академії, переїжджали і все там творили. Звідки взагалі взялася назва "Русь?". З Київської Русі, у XVI сторіччі знали тільки Московію, Московщину. Навіть назву вкрали. Це треба всім добре розуміти і триматися слова, нема на то ради. Ми мусимо бути самими собою", - переконаний Віктор Морозов.