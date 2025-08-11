Ми поступово наближуємося до корейського варіанту: Снєгирьов про сценарій завершення війни

Таку думку в етері Еспресо висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов, співголова ГІ "Права Справа".

"Скорше за все, ми поступово наближуємося до корейського варіанту завершення війни. Зауважте, що пропозиції з американської сторони, як це не парадоксально, задовольняють Україну. Мовиться не про закінчення війни в класичному розумінні, тобто підписання договору, на чому і робить акцент РФ, бо це де-юре – визнання лінії державного кордону, фактична відмова від територій. Американська сторона наполягає на замороженні конфлікту: визнання демаркаційної лінії, але не лінії держкордону, відповідно, ці умови дають підстави нівелювати основні загрози російської сторони", - зауважив експерт.

За його словами, раніше і Путін, і високопосадовці РФ виходили з тезами "а хто буде підписувати від України? "," Зеленський - нелегітимний", відповідно, "потрібно проведення президентських виборів", таким чином знову затягуючи сам характер припинення війни.

"Натомість сценарій, які пропонують американці щодо урахування лінії розмежування та фактичного припинення активних бойових дій, але невизнання де-факто та де-юре втрачених територій, має повністю задовольняти російський сценарій щодо нелегітимності української влади. І підкреслю, такий сценарій в історичній перспективі залишає можливість повернення української території. Наприклад, є історичний досвід Франції – Ельзас і Лотарингія повернуті за 40 років після німецької окупації. А Німеччина протягом 50 років об'єдналася в єдину країну вже після радянської окупації. І такі сценарії для нас були б найідеальнішими", - резюмував Снєгирьов.