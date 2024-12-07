"Ми повністю змінили стереотипну тактику": командир танкової роти 44-ї ОМБр з Харківського напрямку

Про це він розповів в етері Еспресо.

"В нашій танковій роті – перші "леопарди", всі казали, що ці машини старенькі, своє віджили. Однак за рахунок того, що у цих танках нарізна гармата, то ми працюємо як снайпери, бо ці машини чітко б'ють. Працюємо, як артилерія, з закритих позицій. Був випадок, коли противник накопичився у посадці на відстані 8600 м, що і було виявлено нашою аеророзвідкою. Надійшла інформація, що у такому-то квадраті перебуває ворог, ми навели туди свої танки й відпрацювали", - розказав військовий.

За його словами, після ураження квадрата, де перебували окупанти, аеророзвідка проводить дорозвідку, виявляє ступінь ураження ворожої локації.

"Танк чітко працює з закритих позицій навіть на відстань майже 9 км. Ми повністю змінили стереотипи про танки, що ця машина виїжджає тільки на штурми, на пряме наведення. Ми почали використовувати тактику стрільби з закритих позицій, бо противник постійно підіймає свої FPV-дрони. І щоб убезпечити себе і машини, ми працюємо з закритих позицій", - пояснив командир танкової роти.