"Ми шукаємо можливість": у Канаді досі не зробили кроки до збільшення виробництва артснарядів
Канадський уряд понад півтора року шукає можливості для інвестування $400 млн у збільшення виробництва артилерійських боєприпасів, попри тиск союзників
Про це повідомляє CBC News з посиланням на джерела.
Зазначається, що восени 2022 року два великі канадські виробники боєприпасів внесли до уряду пропозицію щодо суттєвого нарощування виробництва артилерійських снарядів. Проте майже через півтора року після цього угоди про нарощування виробництва артснарядів досі не укладені, а канадські запаси майже спустошені.
Джерела кажуть, що угоди поки що "не видно на горизонті, попри тиск союзників, які вже зробили кроки для нарощування власного виробництва боєприпасів".
Вагання канадського уряду частково пов’язані з тим, що нарощування виробництва стандартних натовських 155-мм боєприпасів, яких потребує як Україна, так і Канада, вимагає від федерального уряду інвестувати $400 млн у заводи, які їх виготовляють, пояснюється в матеріалі.
Джерела заявляють, що уряд Канади сумнівається, що ці інвестиції зможуть себе окупити через недостатній довготерміновий попит на артилерійські боєприпаси у світі.
"Якщо й коли Оттава вирішить виділити кошти, минуть роки, поки виробництво збільшиться", - йдеться в повідомленні.
Міноборони країни вважає, що для розширення й модернізації виробничих потужностей 155-мм снарядів знадобиться 3 роки.
Зазначається, що уряд все ж вклав близько $5 млн у модернізацію виробничих ліній, але це не принесло помітних результатів.
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