Ми виграли більше, ніж три місяці фори перед масштабними обстрілами: військовий експерт Ступак про знищення військових арсеналів у РФ
Іван Ступак, військовий експерт, співробітник СБУ (2004-2015 рр.), вважає, що через потужні влучання по складах із боєприпасами на території РФ наші Збройні сили врятували українську інфраструктуру в зимовий період
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"За різними оцінками після першого знищеного складу з боєприпасами у Тверській області повідомлялося, що 2-3 місяці, можливо, українці виграли собі такої фори перед масштабними обстрілами інфраструктури та прикордонних регіонів. Тобто те, що особливо ворог полюбляє здійснювати північнокорейськими ракетами, можливо, іранські були напоготові, також керовані авіаційні авіабомби. А додатково після знищення цих складів, хоча не хочу бігти попереду та бути голослівним, але мені здається, що ми виграли трішки більше, ніж три місяці фори", - зауважив військовий експерт.
За його словами, через такі влучання по складах противника наші Збройні сили врятували українську інфраструктуру в зимовий період.
"Нас попереджали, і ми розуміли, що росіяни цієї зими будуть робити шалений фокус на інфраструктуру України. Припускаю, що таким чином ми врятували ситуацію. Зрозуміло, що це не останні вибухи у РФ, вони будуть і далі, особливо будуть цілити в місця скупчення "іскандерів", іранських ракет. До речі, ми ж бачимо вибух тільки боєприпасів і не говоримо про те, скільки особового складу було там знищено в результаті такого прильоту. Вже не кажучи, що там була різноманітна завантажувальна чи інша важка техніка, яка також "вийшла з чату", - резюмував Іван Ступак.
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