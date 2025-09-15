Ми виграли попередні раунди, але потрібно виграти війну, - військовослужбовець ЗСУ Ігор Луценко
Україна змогла виграти попередні раунди, однак потрібно виграти війну. Попри ослаблення Росії, ситуація залишається складною
Про це в ефірі Еспресо сказав військовослужбовець ЗСУ Ігор Луценко.
"Думка Келлога, що Росія програє війну, надзвичайно важлива через те, що величезна кількість аудиторії в США думає, що Росія все ще могутня, що вона може через деякий час розтоптати Україну. Тому, мовляв, треба віддалятися від Європи й дружити з Росією", - зазначив Луценко.
За словами військовослужбовця ЗСУ, наразі Росія слабка, але й Україна також не перебуває в найкращій формі.
"На мій погляд, ми виграли попередні раунди, але це не означає, що ми вже виграли війну. Треба розуміти історичний контекст: росіяни дійсно можуть грати у довготривалу, загарбницьку війну.
Я впевнений, що ми виграємо війну, і в нас є для цього достатньо сил. Але оцінки варто давати пізніше. Те, що ми набагато сильніші, ніж вважають американці, і що Росія набагато слабша, ніж вважають у США, - в цьому генерал Келлог правий", - наголосив Луценко.
- У суботу, 13 вересня, спецпредставник президента США Кіт Келлог зазначив, що атака російських дронів на територію Польщу не випадковість, і російський диктатор Володимир Путін очікує відповіді.
