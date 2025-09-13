"Він посилає чіткий сигнал і очікує відповіді": Келлог порівняв Путіна з Гітлером

Про це він сказав на 21-й щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES), передають Інтерфакс та Українська правда.

"Залетіло 19 дронів – це не може бути випадковістю. Може бути одна хибна ціль, може дві, але не 19", - сказав Кіт Келлог.

За його словами, Путін свідомо випробовує межі допустимого, надсилаючи сигнал і очікуючи реакції, щоб з'ясувати, наскільки далеко він може зайти.

Читайте також: "Я готовий надати громадянство, квартиру": Зеленський заявив, що Келлог є не гіршим ППО, ніж Patriot

Спецпредставник підкреслив, що історія вже знала подібні сценарії, як за Гітлера німецькі війська спершу зайняли Рейнську область, потім Судети в Чехословаччині — і все це залишилося без належної відповіді.

"Якщо ви цього не цінуєте і не цінуєте історію, ви йдете до Третьої світової війни, подобається вам це чи ні. І я думаю, що це те, що кожен повинен зрозуміти", - додав він.