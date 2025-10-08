"Ми втратили двох побратимів, знищили 50 окупантів й 8 взяли у полон": капітан 141-ї ОМБр Юрій "Beard" про штурм Січневого на Дніпровщині

Про це в етері Еспресо розповів капітан, начальник ВБпС (відділення безпілотних систем) 141-ї окремої механізованої бригади Юрій "BEARD".

"Це дуже велика й титанічна праця. Важливі всі деталі того, як має відбуватись відбиття населеного пункту. Наша бригада вже переходить на нові стандарти, ми застосовуємо нові технології, БПЛА та засоби злагодження. Саме завдяки якісній підготовці та технічних засобів нам вдалось провести успішну операцію зі штурму населеного пункту Січневе й зачистити його від противника. Спочатку цієї операції ми працювали дронами для виявлення противника. Потім також за допомогою БПЛА завдали максимального вогневого ураження противнику і далі наша штурмова група проходить й проводить зачистку", - розповів Юрій.

Військовий знову наголосив, що успіх операції зумовлений злагодженою роботою операторів БПЛА та штурмових груп. Задля зменшення втрат серед особового складу розвідка й вогневе ураження противника за допомогою БПЛА відіграла важливу роль.

"На жаль, під час звільнення Січневого ми мали втрати. Ми втратили двох наших побратимів. Це були дуже хороші хлопці. Втрати противника склали 50 росіян, ще 8 було взято в полон. Також ще 30 росіян змогли втекти з цього населеного пункту", - додав він.