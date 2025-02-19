"Ми знаємо один одного": Зеленський вважає, що він для Путіна незручна людина

Про це повідомляє Bild.

"Я готовий на все заради миру в Україні. Звичайно, Росія хоче мене позбутися. Можливо, не фізично, як намагалися на початку війни, а політично. Для Путіна я дуже незручна людина. Ми знаємо один одного!" - заявив Зеленський.

За його словами, українці мають у будь-якому випадку бути терплячими, зберігати державу і суверенітет.

"Ми не підпишемо нічого, щоб отримати гучні оплески", - додав президент.