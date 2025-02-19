"Ми знаємо один одного": Зеленський вважає, що він для Путіна незручна людина
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія прагне його позбутися, адже він незручна людина для російського лідера Володимира Путіна
Про це повідомляє Bild.
"Я готовий на все заради миру в Україні. Звичайно, Росія хоче мене позбутися. Можливо, не фізично, як намагалися на початку війни, а політично. Для Путіна я дуже незручна людина. Ми знаємо один одного!" - заявив Зеленський.
За його словами, українці мають у будь-якому випадку бути терплячими, зберігати державу і суверенітет.
"Ми не підпишемо нічого, щоб отримати гучні оплески", - додав президент.
- Також Зеленський вважає, що він стане непотрібним, якщо Україну вже завтра візьмуть до Європейського Союзу та НАТО.
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