"Ми знаємо про десятки тисяч": Зеленський звернувся до партнерів щодо повернення українських дітей з полону РФ
Президент України Володимир Зеленський звернувся до світових партнерів щодо повернення дітей, яких вивезли з тимчасово окупованих територій до РФ
Про це він заявив у вечірньому зверненні.
"Найскладніше повертати не дорослих, а дітей. Маленьких українців, які вкрадені в рідних. Дітей, які вивезені з тимчасово окупованої нашої території – вивезені в Росію. І яких Росія намагається сховати", - заявив президент.
За його словами, іноді діти самі можуть вийти на зв’язок із волонтерами, правозахисниками чи своїми родичами в Україні. Але більшість росіяни позбавляють будь-яких засобів зв’язку, забирають та знищують документи дітей, відправляють їх у чужі російські сім’ї.
Читайте також: Повернуті діти: чого ми не знаємо про тих, хто виїхав з окупації чи з Росії
"Ніхто сьогодні не скаже точно, скільки їх. Ми знаємо про десятки тисяч. Це й зовсім маленькі діти, і підлітки. Ті, у кого є рідні в Україні. І ті, чиї рідні, на жаль, загинули від російських ударів", - наголосив Зеленський.
Зазначається, що цього тижня в Канаді відбулась конференція щодо пункту Формули миру, який присвячений поверненню додому всіх українських полонених, депортованих і вкрадених українців.
Участь у конференції взяли понад 70 держав та міжнародних організацій, каже лідер України.
"Працює наша ініціатива Bring Kids Back UA. Разом із нами для цього Об’єднані Арабські Емірати, Катар, Ватикан – країни-посередники – та багато інших країн", - додав він.
- Україні вдалось повернути шістьох дітей, з тих кого "голова ДНР" Денис Пушилін та його спільниці Елеонора Федоренко і Світлана Майборода, ймовірно, депортували до РФ.
- Актуальне
- Важливе