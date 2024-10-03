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Депортація 31 української дитини до РФ під керівництвом Пушиліна: шістьох дітей вдалося повернути

Юлія Лаврук
3 жовтня, 2024 четвер
15:38
Війна з Росією діти, злочини росії

Україні вдалось повернути шістьох дітей, з тих кого "голова ДНР" Денис Пушилін та його спільниці Елеонора Федоренко і Світлана Майборода, ймовірно, депортували до РФ

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Про це повідомила начальниця відділу Департаменту захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Офісу генпрокурора Яніна Тертична.

За даними слідства, голова "ДНР" Денис Пушилін, його радниця з прав дітей і директорка служби з прав сім’ї та дітей є організаторами незаконного вивезення щонайменше 31 дитини з ТОТ Донеччини до пансіонату президента РФ у Підмосков’ї.

Шістьох депортованих дітей вдалося повернути, проте ще 25 - залишаються на території країни-агресорки, повідомили в Офісі генпрокурора.

"Депортація цих дітей не відповідала нормам міжнародного гуманітарного права. Підстав їх вивезення за станом здоров'я не було. Як встановило слідство, після того, як дітей вивезли до окупованого Донецька, їх не повернули", - йдеться у повідомленні.

За словами Тертичної, згодом дітей депортували до Росії та передали під опіку в російські родини. Серед них був 17-річний підліток з Маріуполя, над яким була встановлена опіка з боку уповноваженої президента РФ з прав дитини.

В Офісі генпрокурора також зазначили, що робота зі збору доказової бази була дуже кропіткою. До неї долучилися журналісти-розслідувачі, зокрема, команди проєктів "Схеми" і "Ти як?" української служби Радіо Свобода та українського англомовного видання Kyiv Independent.

Що відомо

У вівторок, 1 жовтня, СБУ заочно повідомила про підозри "голові ДНР" Денису Пушиліну та його спільницям Елеонорі Федоренко та Світлані Майбороді, які депортували з тимчасово окупованих територій Донеччини щонайменше 31 українську дитину до пансіонату, що входить до структури управління справами російського диктатора Володимира Путіна.

За даними слідства, фігуранти депортували 16 неповнолітніх хлопців та 15 дівчат. Серед них три дитини з Маріуполя, яких примусово відібрали в батька, якого відправили до Оленівської колонії.

Відповідно до розслідування, у ході депортації дітей спершу звозили до Донецька, потім автобусами відправляли до Ростова-на-Дону, а далі літаком – до Москви. Згодом їх везли до заміського пансіонату адміністрації Путіна.

Теги:
Україна
Росія
Донеччина
окупанти
Офіс генпрокурора
воєнні злочини Росії
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