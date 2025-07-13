Ми зробили біля 10 документальних стрічок, - Сеітаблаєв про службу у відділі комунікацій ТрО

Про це український режисер, актор, директор Кримського Дому та воїн ЗСУ Ахтем Сеітаблаєв розповів у інтерв'ю Еспресо.

"Не зовсім доречно буде сказати, що я щаслива людина, але все-таки ближче до цього, завдяки тому, чим я маю честь займатися у війську останні два роки. Перший рік я переважно виконував свої зобов'язання у бойовому підрозділі 206-го батальйону, потім 241-й бригаді. Спочатку я був пресофіцером 206-го батальйону, потім 241-ї бригади", - зазначив він.

Сеітаблаєв додав, що на початку 2023 року його перевели до відділу комунікації Командування Сил територіальної оборони



"Але так сталося, що ми дуже багато співпрацюємо, я маю на увазі державне підприємство "Кримський Дім" разом з відділом комунікації Командування Сил територіальної оборони. І ми багато чого спільно робимо практично з усіма відділами комунікації майже всіх родів військ. Тому з одного боку, можна сказати, що головне, чим я зараз займаюсь, - військова служба. Але я щасливий ще й від того, що зі мною поряд люди, з якими маю честь проходити службу та разом створювати багато різноманітного контенту. І щасливий я від того, що ти нібито працюєш у майже тій самій професії, в якій працював до початку широкомасштабної навали", - розказав військовий.

Він додав, що зараз його робота полягає, зокрема у фіксації злочинів РФ в Україні.



"Наш підрозділ через ротацію дев'ять місяців провів на Курщині, в тому числі в Суджі. І це знайшло своє відображення у документальній стрічці "Маленькі люди, які розпочали Велику війну". Ось, і зараз готується інша стрічка по тому матеріалу, який був тоді зібраний. Протягом цих майже трьох років, а з них два роки служби у відділі комунікації Командування під керівництвом командира, полковника Дмитрашківського, ми з нашою командою зробили вже біля 10 документальних стрічок. Це і певна антологія створення Сил територіальної оборони, і про Львівську бригаду, і нещодавно в червні у Львові відбулася прем'єра документальної стрічки "Готові до спротиву. 103 бригада ТРО ЗСУ", на якій були присутні бійці цієї бригади з колишнім командиром бригади паном Валерієм Курком", - розповів режисер.



За його словами, режисура й акторство іноді знаходять свій прояв, в тому числі у створенні цього контенту.

"Ми не полишаємо надію, що у нас буде можливість у співпраці з деякими нашими військовими друзями та колегами створити художню стрічку", - підсумував Сеітаблаєв.