Мінімальна дистанція - 1 км: речник ВМС ЗСУ щодо мін в акваторії Чорного моря

Про це в етері Еспресо розповів речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.



"Акваторія Чорного моря залишається небезпечною. Слід зазначити, що команди розмінування працювати не можуть через те, що для них є ризики опинитися в зоні ураження FPV або інших систем озброєння. Як тільки почалися дискусії щодо відкриття пляжів, з перекриванням траси, і тут якраз прибиває чергову міну, судячи з її моделі, - наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС. І це також відноситься до тих вибухонебезпечних предметів, про які я вже два роки розповідаю і до яких не варто наближатися. Цю міну зачепила собака на пляжі, що стало черговим нагадуванням – бачите щось незнайоме, щось схоже на міну чи те, що ніколи не бачили, - мінімальна безпечна дистанція, згідно з настановами, має бути 1 км", - зауважив речник ВМС ЗСУ.

Плетенчук додав, що морська міна має доволі багато вибухівки, тому при її виявленні перебувати неподалік чи то у воді, чи то на суші є смертельно небезпечним.