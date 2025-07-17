Мінімальна дистанція - 1 км: речник ВМС ЗСУ щодо мін в акваторії Чорного моря
Якщо бачите щось незнайоме, схоже на міну чи те, що ніколи не бачили, - тримайте безпечну дистанцію як на суші, так і на воді
Про це в етері Еспресо розповів речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.
"Акваторія Чорного моря залишається небезпечною. Слід зазначити, що команди розмінування працювати не можуть через те, що для них є ризики опинитися в зоні ураження FPV або інших систем озброєння. Як тільки почалися дискусії щодо відкриття пляжів, з перекриванням траси, і тут якраз прибиває чергову міну, судячи з її моделі, - наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС. І це також відноситься до тих вибухонебезпечних предметів, про які я вже два роки розповідаю і до яких не варто наближатися. Цю міну зачепила собака на пляжі, що стало черговим нагадуванням – бачите щось незнайоме, щось схоже на міну чи те, що ніколи не бачили, - мінімальна безпечна дистанція, згідно з настановами, має бути 1 км", - зауважив речник ВМС ЗСУ.
Плетенчук додав, що морська міна має доволі багато вибухівки, тому при її виявленні перебувати неподалік чи то у воді, чи то на суші є смертельно небезпечним.
- Раніше речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що росіяни майже прибрали всі військові кораблі з Азовського моря. Також вони не наважуються виходити в Чорне море на надводних кораблях.
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