Мінні тральщики, які Велика Британія передала Україні, будуть в Чорному морі лише після закінчення бойових дій, - капітан 1 рангу запасу ВМС ЗС України Риженко

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Два мінні тральщики, які Велика Британія передала Україні зможуть потрапити в Чорне море лише після закінчення бойових дій. І це кращий варіант. Якщо спробувати їх перекинути зараз, то росіяни почнуть на них полювання. Оскільки ці два судна стануть найбільшими в складі ВМС ЗС України. Окупанти сьогодні, на жаль, мають суттєву перевагу у повітряних засобах нападу. Тому ці два тральщики можуть стати серйозними мішенями для них", - пояснив Риженко.

За словами Риженка, Україна має посилювати можливості морських безпілотних систем

"Хоча ці судна не дуже й великі, втім, виявити їх у морі не складно. Крім того, хочу нагадати, що система протиповітряної оборони тральщика дуже слабенька. Як правило тральщики діють у морі під захистом берегових систем ППО. Тому найкращим варіантом посилення можливостей наших ВМС буде нарощування безпілотних систем. Адже саме за допомогою морських безпілотників Україна змогла нівелювати загрозу ЧФ РФ", - додав він.