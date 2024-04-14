Мінні тральщики, які Велика Британія передала Україні, будуть в Чорному морі лише після закінчення бойових дій, - капітан 1 рангу запасу ВМС ЗС України Риженко
Капітан 1 рангу запасу ВМС ЗС України Андрій Риженко вважає, що якщо перекинути мінні тральщики до Чорного моря, які Велика Британія передала Україні, то ці судна відразу стануть першочерговими цілями для РФ
Таку думку він висловив в етері Еспресо
"Два мінні тральщики, які Велика Британія передала Україні зможуть потрапити в Чорне море лише після закінчення бойових дій. І це кращий варіант. Якщо спробувати їх перекинути зараз, то росіяни почнуть на них полювання. Оскільки ці два судна стануть найбільшими в складі ВМС ЗС України. Окупанти сьогодні, на жаль, мають суттєву перевагу у повітряних засобах нападу. Тому ці два тральщики можуть стати серйозними мішенями для них", - пояснив Риженко.
За словами Риженка, Україна має посилювати можливості морських безпілотних систем
"Хоча ці судна не дуже й великі, втім, виявити їх у морі не складно. Крім того, хочу нагадати, що система протиповітряної оборони тральщика дуже слабенька. Як правило тральщики діють у морі під захистом берегових систем ППО. Тому найкращим варіантом посилення можливостей наших ВМС буде нарощування безпілотних систем. Адже саме за допомогою морських безпілотників Україна змогла нівелювати загрозу ЧФ РФ", - додав він.
- 12 квітня стало відомо, що Велика Британія передала Україні мінні тральщики типу Sandown - Grimsby та Shoreham для військових навчань екіпажу
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