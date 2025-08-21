Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ понад 25 моделей дронів-перехоплювачів

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зазначається, що з початку року відомство допустило до експлуатації загалом понад 80 нових українських дронів з оптоволоконним каналом управління.

Такі системи стійкі до засобів РЕБ, можуть мати різну конструкцію, нести різне озброєння й діяти на різних відстанях.

"Міноборони зосереджує більше зусиль та ресурсів на розробці та виробництві ефективних засобів ураження, які сьогодні є критично необхідними. Йдеться, зокрема, про БПЛА з оптоволоконним каналом управління та безпілотники-перехоплювачі ворожих розвідувальних та ударних дронів", - розповів перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Масове впровадження таких БПЛА розпочалося у 2025 році.