Міноборони РФ заявило про нібито збиття 75 БПЛА. В Туапсе палає нафтобаза

Про це повідомила пресслужба відомства у Telegram.

Зазначається, що усього російські сили ППО знищили 75 дронів:

47 - над Ростовською областю

17 - над акваторією Чорного та Азовських морів

8 - над Краснодарським краєм

по одному - над Смоленською, Білгородською та Вороненською областями.

Горить нафтобаза в Туапсе

В оперативному штабі Краснодарського краю заявили, що уламки дронів пошкодили інфраструктуру нафтопереробного заводу в Туапсе.

"Пожежу локалізували та ліквідували відкрите горіння. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - зазначили там.