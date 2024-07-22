Міноборони РФ заявило про нібито збиття 75 БПЛА. В Туапсе палає нафтобаза
Російське міністерство оборони заявило про нібито знищення 47 безпілотників над Ростовською областю, а також про атаку на низку інших регіонів
Про це повідомила пресслужба відомства у Telegram.
Зазначається, що усього російські сили ППО знищили 75 дронів:
- 47 - над Ростовською областю
- 17 - над акваторією Чорного та Азовських морів
- 8 - над Краснодарським краєм
- по одному - над Смоленською, Білгородською та Вороненською областями.
Горить нафтобаза в Туапсе
В оперативному штабі Краснодарського краю заявили, що уламки дронів пошкодили інфраструктуру нафтопереробного заводу в Туапсе.
"Пожежу локалізували та ліквідували відкрите горіння. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - зазначили там.
- 16 липня росіяни заявили про атаку безпілотника на завод низьковольтної апаратури в Курській області.
- Внаслідок атаки українських дронів у ніч на суботу, 20 липня, на російському військовому аеродромі "Мілерово" спалахнули пожежі
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