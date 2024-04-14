Міноборони РФ заявило про збиття 10 БПЛА над Краснодарським краєм

Про це йдеться у відомстві.

"Близько 07:00 мск припинено чергову спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні міноборони РФ.

Росіяни завили, що їхня ППО буцімто перехопила та знищила десять українських безпілотників над територією Краснодарського краю.