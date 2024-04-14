Міноборони РФ заявило про збиття 10 БПЛА над Краснодарським краєм
Російське міністерство оборони в неділю, 14 квітня, звинуватило Україну в нібито атаці 10 безпілотників на Краснодарський край
Про це йдеться у відомстві.
"Близько 07:00 мск припинено чергову спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні міноборони РФ.
Росіяни завили, що їхня ППО буцімто перехопила та знищила десять українських безпілотників над територією Краснодарського краю.
- Російське міністерство оборони в суботу, 13 квітня, звинуватило Україну в нібито атаці безпілотника на Білгородську область.
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