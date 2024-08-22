Міноборони розробило концепцію військово-патріотичного виховання

Про це повідомили у Міноборони.

Наступниця міністра оборони Наталія Калмикова зазначила, що затвердження концепції - це лише перший крок у створення сучасної та ефективної системи військово-патріотичного виховання. На її базі планують створити низку нормативних документів, в тому числі і відповідну стратегію.

Вона додала, що військово-патріотичне виховання має суттєво вплинути на мотивацію військовослужбовців та тих, хто розглядає можливість долучитися до війська.

"Окрім того, реалізація концепції допоможе створити відповідну соціально-культурну інфраструктуру. Ми не маємо використовувати застарілі підходи. Навпаки, наш орієнтир - прогресивний досвід і створення дійсно робочої системи військово-патріотичного виховання", - наголосила Калмикова.

У Міноборони зазначили, що Міністерство відповідає за організацію програм військово-патріотичного виховання та здійснює контроль за їх виконанням органами військового управління. Водночас військово-патріотичне виховання особового складу ЗСУ здійснює Генштаб.

"На нього покладається планування та організація занять з національно-патріотичної підготовки та заходів військово-патріотичного виховання, а також залучення особового складу до їх проведення, в тому числі з метою підвищення престижу військової служби", - йдеться у повідомленні.