Міноборони розробило концепцію військово-патріотичного виховання
Міністерство оборони затвердило концепцію військово-патріотичного виховання, яка має вплинути на мотивацію військовослужбовців та потенційних рекрутів
Про це повідомили у Міноборони.
Наступниця міністра оборони Наталія Калмикова зазначила, що затвердження концепції - це лише перший крок у створення сучасної та ефективної системи військово-патріотичного виховання. На її базі планують створити низку нормативних документів, в тому числі і відповідну стратегію.
Вона додала, що військово-патріотичне виховання має суттєво вплинути на мотивацію військовослужбовців та тих, хто розглядає можливість долучитися до війська.
"Окрім того, реалізація концепції допоможе створити відповідну соціально-культурну інфраструктуру. Ми не маємо використовувати застарілі підходи. Навпаки, наш орієнтир - прогресивний досвід і створення дійсно робочої системи військово-патріотичного виховання", - наголосила Калмикова.
У Міноборони зазначили, що Міністерство відповідає за організацію програм військово-патріотичного виховання та здійснює контроль за їх виконанням органами військового управління. Водночас військово-патріотичне виховання особового складу ЗСУ здійснює Генштаб.
"На нього покладається планування та організація занять з національно-патріотичної підготовки та заходів військово-патріотичного виховання, а також залучення особового складу до їх проведення, в тому числі з метою підвищення престижу військової служби", - йдеться у повідомленні.
- Заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив, що нині близько 930 тисяч військовозобов'язаних громадян України заброньовані від мобілізації.
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