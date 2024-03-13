Міноборони співпрацюватиме з проєктом DeepStateUA
Міністерство оборони України у середу, 13 березня, підписало меморандум про співпрацю з аналітичним проєктом DeepStateUA, який створив онлайн мапу бойових дій російсько-української війни
Про це інформує пресслужба Міноборони.
За словами, заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко, співпраця з DeepStateUA дозволить Міністерству швидко й ефективно накопичувати та обробляти необхідні дані перебігу воєнних дій.
"Разом з Міністерством оборони ми зможемо працювати більш ефективно задля нашої спільної перемоги",
- зазначив співзасновник DeepStateUa Роман Погорілий.
Довідка. DeepStateUA - це аналітичний проєкт, що висвітлює інформацію щодо перебігу російсько-української війни за допомогою інтерактивної онлайн мапи бойових дій. До цього часу DeepStateUA не був офіційним джерелом інформації, але завдяки ґрунтовній аналітиці й оперативності проєкт здобув довіру значної частини української аудиторії.
- 25 лютого міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що план на 2024 рік уже є, він сильний і потужний. Проте публічно про нього поки що не кажуть.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.44 Купівля 38.44Продаж 38.98
- EUR Купівля 41.85Продаж 42.62
- Актуальне
- Важливе