Міноборони співпрацюватиме з проєктом DeepStateUA

Про це інформує пресслужба Міноборони.

За словами, заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко, співпраця з DeepStateUA дозволить Міністерству швидко й ефективно накопичувати та обробляти необхідні дані перебігу воєнних дій.

"Разом з Міністерством оборони ми зможемо працювати більш ефективно задля нашої спільної перемоги",

- зазначив співзасновник DeepStateUa Роман Погорілий.

Довідка. DeepStateUA - це аналітичний проєкт, що висвітлює інформацію щодо перебігу російсько-української війни за допомогою інтерактивної онлайн мапи бойових дій. До цього часу DeepStateUA не був офіційним джерелом інформації, але завдяки ґрунтовній аналітиці й оперативності проєкт здобув довіру значної частини української аудиторії.