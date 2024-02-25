Умєров заявив, що Україна має потужний план на 2024 рік, який дасть результати
25 лютого міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що план на 2024 рік вже є, він сильний і потужний. Проте публічно про нього поки що не кажуть
Про це він заявив на форумі "Україна. Рік 2024".
Умєров наголосив, що війна Росії проти України - це війна, де багато чого відбувається вперше.
"Ця війна вперше з такою кількістю ракет запущених проти мирних міст. Від початку повномасштабного вторгнення РФ випустила по Україні понад 8 тис. ракет, і це війна, в якій вперше збили ті самі "Кинжали". Це війна, в які вперше знищують потужний флот ворога дронами. Це взагалі перша війна дронів. І ми вчимося адаптуємось відповідно до реалій. Ми створюємо Сили безпілотних систем, відповідний указ нещодавно підписав президент. Зараз міністерство оборони формуватиме політику і створюватиме Сили безпілотних систем спільно з генштабом", - сказав міністр.
Він також підкреслив, що це перша війна "зі смартфонами в руках". Війна, де окрім конвенційних засобів, Україна щодня бореться у гібридні інформаційній війні. Це перша війна з такою швидкістю оприлюднення інформації і сотнями тисяч джерел комунікації, анонімними джерелами, безпрецедентної пропаганди і інформаційних атак, додав Умєров.
"Наша зброя в інформаційній війні - це правда", - наголосив міністр.
Він розповів, на яких питаннях була зосереджена команда міністерства оборони протягом останніх місяців.
Читайте також: Наскільки близька Україна до вступу в НАТО за два роки повномасштабної війни. Пояснюємо
Зокрема міністерство оборони зробило консолідований план потреб 2024 року, у який включили не лише потреби ЗСУ, але й усіх Сил оборони, МВС, прикордонників, нацгвардії, СБУ, ГУР та ін.
"Це важливо для нашої внутрішньої координації, бо тепер ми чітко бачимо у кого є які ресурси. Це важливо й для міжнародних партнерів. Ми створюємо єдине вікно спілкування з партнерами. Ми це узгодили з урядом і ухвалили на рівні постанови кабінету міністрів", - розповів міністр.
Умєров підкреслив, що Міноборони є органом формування потреб під час війни та інституцією, яка доводить потреби партнерам, веде облік, звітність для наших союзників.
Він пояснив, що це дозволить вивчити досвід і ефективність використання даної допомоги.
Також Умєров розповів про співпрацю з Нацполіцією щодо запобігання порушенням у постачанні продовольства для ЗСУ.
За його словами, триває активна робота з СБУ, НАБУ та іншими спецслужбами щодо виявлення корупційних схем в Силах оборони.
"Корупція для мене - це гірше, ніж тероризм. Жодної перемоги разом з тими, хто краде у нашого суспільства, не буде", - наголосив Умєров.
Міністр розповів про співпрацю з партнерами щодо постачання і регулювання цих процесів, а також у питаннях обладнання й вибудові фортифікацій.
"Ми робимо все можливе і неможливе для того, щоб зробити прорив. План 2024 вже є. Ми публічно про нього не кажемо. Він потужний, він сильний, він дасть не тільки надію, але і дасть результати у 2024 році", - резюмував Умєров.
Половина зброї не постачається в Україну вчасно
"Оскільки ситуація завжди динамічна, завжди змінюється, то 50% не постачається вчасно. Якщо ми дивимось на противника, то їх економіка приблизно 2 трлн, і вони використовують до 15% на війну, що становить понад 150 млрд доларів", - сказав голова Міноборони.
Умєров зазначив, що союзники мають забезпечувати своєчасне постачання, бо "без переваги в повітрі ще ніколи в історії не було такого, щоб війна велася без переваги в повітрі". Він додав, що через затримки Україна втрачає людей і території.
За словами міністра, Україна робить "все можливе і неможливе", але робота ускладнюється без своєчасних постачань зброї.
- Північний апеляційний господарський суд ухвалив рішення стягнути з суб’єкта господарювання майже 2 млн грн на користь Міністерства оборони України через порушення термінів доставки товарів для Збройних сил України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.2 Купівля 38.2Продаж 38.74
- EUR Купівля 41.29Продаж 42.09
- Актуальне
- Важливе