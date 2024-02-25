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Оновлено

Умєров заявив, що Україна має потужний план на 2024 рік, який дасть результати

25 лютого, 2024 неділя
12:34
Війна з Росією Рустем Умєров

25 лютого міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що план на 2024 рік вже є, він сильний і потужний. Проте публічно про нього поки що не кажуть

Про це він заявив на форумі "Україна. Рік 2024".

Умєров наголосив, що війна Росії проти України - це війна, де багато чого відбувається вперше.

"Ця війна вперше з такою кількістю ракет запущених проти мирних міст. Від початку повномасштабного вторгнення РФ випустила по Україні понад 8 тис. ракет, і це війна, в якій вперше збили ті самі "Кинжали". Це війна, в які вперше знищують потужний флот ворога дронами. Це взагалі перша війна дронів. І ми вчимося адаптуємось відповідно до реалій. Ми створюємо Сили безпілотних систем, відповідний указ нещодавно підписав президент. Зараз міністерство оборони формуватиме політику і створюватиме Сили безпілотних систем спільно з генштабом", - сказав міністр.

Він також підкреслив, що це перша війна "зі смартфонами в руках". Війна, де окрім конвенційних засобів, Україна щодня бореться у гібридні інформаційній війні. Це перша війна з такою швидкістю оприлюднення інформації і сотнями тисяч джерел комунікації, анонімними джерелами, безпрецедентної пропаганди і інформаційних атак, додав Умєров.

"Наша зброя в інформаційній війні - це правда", - наголосив міністр.

Він розповів, на яких питаннях була зосереджена команда міністерства оборони протягом останніх місяців.

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Зокрема міністерство оборони зробило консолідований план потреб 2024 року, у який включили не лише потреби ЗСУ, але й усіх Сил оборони, МВС, прикордонників, нацгвардії, СБУ, ГУР та ін.

"Це важливо для нашої внутрішньої координації, бо тепер ми чітко бачимо у кого є які ресурси. Це важливо й для міжнародних партнерів. Ми створюємо єдине вікно спілкування з партнерами. Ми це узгодили з урядом і ухвалили на рівні постанови кабінету міністрів", - розповів міністр.

Умєров підкреслив, що Міноборони є органом формування потреб під час війни та інституцією, яка доводить потреби партнерам, веде облік, звітність для наших союзників.

Він пояснив, що це дозволить вивчити досвід і ефективність використання даної допомоги.

Також Умєров розповів про співпрацю з Нацполіцією щодо запобігання порушенням у постачанні продовольства для ЗСУ.

За його словами, триває активна робота з СБУ, НАБУ та іншими спецслужбами щодо виявлення корупційних схем в Силах оборони.

"Корупція для мене - це гірше, ніж тероризм. Жодної перемоги разом з тими, хто краде у нашого суспільства, не буде", - наголосив Умєров.

Міністр розповів про співпрацю з партнерами щодо постачання і регулювання цих процесів, а також у питаннях обладнання й вибудові фортифікацій.

"Ми робимо все можливе і неможливе для того, щоб зробити прорив. План 2024 вже є. Ми публічно про нього не кажемо. Він потужний, він сильний, він дасть не тільки надію, але і дасть результати у 2024 році", - резюмував Умєров.

Половина зброї не постачається в Україну вчасно

"Оскільки ситуація завжди динамічна, завжди змінюється, то 50% не постачається вчасно. Якщо ми дивимось на противника, то їх економіка приблизно 2 трлн, і вони використовують до 15% на війну, що становить понад 150 млрд доларів", - сказав голова Міноборони.

Умєров зазначив, що союзники мають забезпечувати своєчасне постачання, бо "без переваги в повітрі ще ніколи в історії не було такого, щоб війна велася без переваги в повітрі". Він додав, що через затримки Україна втрачає людей і території.

За словами міністра, Україна робить "все можливе і неможливе", але робота ускладнюється без своєчасних постачань зброї.

  • Північний апеляційний господарський суд ухвалив рішення стягнути з суб’єкта господарювання майже 2 млн грн на користь Міністерства оборони України через порушення термінів доставки товарів для Збройних сил України.
Теги:
Україна
Міністерство оборони
Рустем Умєров
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