Міноборони вперше закупить боєприпаси за кошти ініціативи United24

Про це інформує Міноборони.

Вказано, що угода передбачає постачання боєприпасів на суму 47 мільйонів гривень. Інші деталі не розкривають.

"Це важливий крок у посиленні обороноздатності нашої армії коштом нових джерел фінансування. Ми продовжуватимемо працювати над забезпеченням наших військових боєприпасами для ефективного виконання бойових завдань", – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Закупівля стала можливою завдяки дозволу уряду у травні 2024 року перераховувати закупівельним агенціям Міноборони кошти зі спеціального рахунку на підтримку ЗСУ, відкритого для залучення добровільних внесків через United24.

Довідково. Фандрейзингова платформа UNITED24 спрямована на об'єднання зусиль міжнародної спільноти для підтримки України в її боротьбі за незалежність та суверенітет. Завдяки цій платформі люди з усього світу можуть зробити свій внесок на підтримку України та її Сил оборони.