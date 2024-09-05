Міноборони вперше закупить боєприпаси за кошти ініціативи United24
Закупівельна агенція Міноборони вперше уклала контракт на купівлю боєприпасів за кошти, зібрані через фандрейзингову платформу United24
Про це інформує Міноборони.
Вказано, що угода передбачає постачання боєприпасів на суму 47 мільйонів гривень. Інші деталі не розкривають.
"Це важливий крок у посиленні обороноздатності нашої армії коштом нових джерел фінансування. Ми продовжуватимемо працювати над забезпеченням наших військових боєприпасами для ефективного виконання бойових завдань", – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.
Закупівля стала можливою завдяки дозволу уряду у травні 2024 року перераховувати закупівельним агенціям Міноборони кошти зі спеціального рахунку на підтримку ЗСУ, відкритого для залучення добровільних внесків через United24.
Довідково. Фандрейзингова платформа UNITED24 спрямована на об'єднання зусиль міжнародної спільноти для підтримки України в її боротьбі за незалежність та суверенітет. Завдяки цій платформі люди з усього світу можуть зробити свій внесок на підтримку України та її Сил оборони.
- Раніше амбасадори фандрейзингової платформи UNITED24 історик Тімоті Снайдер та американський актор Марк Гемілл оголосили збір "Безпечна земля" на 441 тис. доларів для купівлі 30 роботів-розміновувачів для України.
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