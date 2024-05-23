Міноборони за тиждень зареєструвало 13 нових зразків озброєння та техніки
Минулого тижня арсенал Збройних Сил України поповнився 13 новими зразками озброєння та військової техніки
Про це інформує пресслужба Міноборони.
Вказано, що 13 зразків озброєння та військової техніки пройшли реєстрацію. Ще один зразок ОВТ Міністерство оборони прийняло на озброєння.
Загалом за перші три місяці 2024 року до експлуатації у війську допустили понад 80 зразків озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва. Зазначається, що допуск зразка озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва до експлуатації з присвоєнням йому номенклатурного номера НATO дає змогу закуповувати його у виробників за кошти бюджету держави для підрозділів Сил оборони.
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