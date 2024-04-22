Міноборони закупило для ЗСУ 4 тис. дронів DJI Mavic

Про це повідомляє Міноборони.

Зазначається, що загальна вартість укладених контрактів склала 575,2 млн грн. Середні ціни одного безпілотника - 126,9 тис. грн (DJI Mavic 3E з трьома додатковими акумуляторами та зарядним пристроєм) та 194,2 тис. грн (DJI Mavic 3T з трьома додатковими акумуляторами та зарядним пристроєм).

"Мета Міністерства оборони - забезпечити ЗСУ якомога більшою кількістю безпілотників. Поєднання інноваційних технологій з високим професіоналізмом військових забезпечить ефективну оборону нашої країни", – сказав заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Перші партії закуплених дронів уже поставлені у військові частини

"На деяких торгах змагалися по 6-7 учасників, які знижували ціну під час аукціону. Зрештою, ми змогли отримати рекордно низькі для держави ціни, що підтверджують дослідження журналістів-розслідувачів", – сказала директорка "Агенції оборонних закупівель" Марина Безрукова.